Balkona çıkıp rastgele ateş etti: Yatağında uyuyan çocuğu hayattan kopardı
Kars’ta odasında uyuyan çocuk, balkona çıkıp rastgele ateş eden alkollü magandanın silahından çıkan kurşununun isabet etmesi üzerine ağır yaralandı. 11 yaşındaki talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, önceki gün saat 19.45 sularında Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olarak evinin balkonuna çıkan bir kişi, silahıyla sağa sola ateş etmeye başladı.
Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birisi evinde kendi odasında yatakta uyuyan 11 yaşındaki E.A'ya isabet etti. Yaralanan E.A. olay yerine çağrılan ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 11 yaşındaki E.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mahkemeye çıkarıldı
Olaydan hemen sonra bölgeye giden Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüpheli İbrahim Bahtiyaroğlu'nu (65) ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bahtiyaroğlu, mahkemeye sevk edildi.