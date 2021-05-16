Balkona çıkıp rastgele ateş etti: Yatağında uyuyan çocuğu hayattan kopardı

Böyle bir olayı biz hafif atlattık, çok daha ciddi sorunlar olabilirdi. Biz ucuz atlattık ama Samsun’da başka olaylar da yaşandı. Can kayıplarının olmaması için duyarlılık oluşmasını istiyoruz. Bu tür olayların üzerine gidilmesi gerekiyor. Temennimiz böyle olayların hiç yaşanmaması. Allah'tan çocuklar uyuyordu silah seslerini ve cam patlamasını duymadılar” diye konuştu.