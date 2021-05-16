Gündem Balkona çıkıp rastgele ateş etti Yatağında uyuyan çocuğu hayattan kopardı
KARS

Balkona çıkıp rastgele ateş etti: Yatağında uyuyan çocuğu hayattan kopardı

Kars’ta odasında uyuyan çocuk, balkona çıkıp rastgele ateş eden alkollü magandanın silahından çıkan kurşununun isabet etmesi üzerine ağır yaralandı. 11 yaşındaki talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Merkezi İHA
Balkona çıkıp rastgele ateş etti: Yatağında uyuyan çocuğu hayattan kopardı
Arşiv

Olay, önceki gün saat 19.45 sularında Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olarak evinin balkonuna çıkan bir kişi, silahıyla sağa sola ateş etmeye başladı.

Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birisi evinde kendi odasında yatakta uyuyan 11 yaşındaki E.A'ya isabet etti. Yaralanan E.A. olay yerine çağrılan ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 11 yaşındaki E.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

On üç yaşındaki Pınar'ı maganda kurşunu hayattan kopardı
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On üç yaşındaki Pınar'ı maganda kurşunu hayattan kopardı

Mahkemeye çıkarıldı

Olaydan hemen sonra bölgeye giden Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüpheli İbrahim Bahtiyaroğlu'nu (65) ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bahtiyaroğlu, mahkemeye sevk edildi.


Trabzon'da maganda kurşunu 2 gence isabet etti
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Trabzon'da maganda kurşunu 2 gence isabet etti

Maganda kurşunu camı kırıp yatak odasına girdi: Çocuklar uyurken sekerek gardıroba isabet etti
FOTOĞRAF 5
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Bayram namazı sonrası uyumak için yatak odasına giden Esad Şengül, aniden gelen silah sesleriyle uyandı. Şengül, 2 noktadan seken kurşunun gardıroba isabet ettiğini gördü.
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Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte cam olmayan bir odaya geçen Şengül ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler detaylı incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Olay sırasında çocuklarının yan odada uyuduğunu belirten Esad Şengül, “Çocuklar uyuduğu için ben de uzanmıştım. Buralarda bayramlarda genelde silah atılır, bu yüzden dışarıdan silah sesleri geliyordu.
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Uzandıktan 5-10 dakika sonra patlama gibi bir kırılma sesi ile uyandık. Kalktıktan sonra aynayı gördüm. Onu gördükten sonra kurşun geldiğini anladım. Apar topar odadan çıktık ve yan odadaki çocuklarım için tedirgin oldum. Daha sonra çocukları da alıp camın olmadığı antre bölümüne geçtik. Polis ekiplerine haber verdik, olay yeri inceleme geldi.
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Böyle bir olayı biz hafif atlattık, çok daha ciddi sorunlar olabilirdi. Biz ucuz atlattık ama Samsun’da başka olaylar da yaşandı. Can kayıplarının olmaması için duyarlılık oluşmasını istiyoruz. Bu tür olayların üzerine gidilmesi gerekiyor. Temennimiz böyle olayların hiç yaşanmaması. Allah'tan çocuklar uyuyordu silah seslerini ve cam patlamasını duymadılar” diye konuştu.
Maganda kurşunu camı kırıp yatak odasına girdi: Çocuklar uyurken sekerek gardıroba isabet etti
Samsun'da, bayram sabahı magandaların açtığı ateşte Esad Şengül'ün evinin yatak odası camından giren kurşun, iki noktadan sekerek gardıroba isabet etti. Büyük korku yaşadıklarını belirten Şengül, “Allah'tan çocuklar uyuyordu, silah seslerini ve cam patlamasını duymadılar" dedi.


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