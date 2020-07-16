Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk önce park halindeki araca sonra da yere çarptı

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CHP yine AYM kapısında: Çoklu Baro Yasasını AYM'ye götürüyor

Baroların yapısını düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından CHP, Anayasa Mahkemesine itiraz sürecini başlattı. CHP Grup Başkanvekilleri, yasanın iptali için AYM'ye başvuracak. Ayrıca, AYM yine CHP tarafından itiraz edilen infaz yasasını da bugün ele alacak.