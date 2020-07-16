Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk önce park halindeki araca sonra da yere çarptı
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
SAMSUN

Samsun haberleri: Balkonda oyun oynayan çocuk 3 metreden aşağı düştü

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk önce park halindeki araca sonra da yere çarptı

Samsun'da balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk korkuluklara çıkarak dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden çocuk 3 metreden aşağı düşerek önce park halindeki araca ardından da parke zemine çarptı. Yere düşerek yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk aşağı düştü.
Balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk aşağı düştü.

Samsun’un Bafra ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İHA
Balkondan düşen çocuk park halindeki araca çarparak yere düştü.

3 METRE YÜKSEKTEN YERE DÜŞTÜ

  • Olay, Mevlana Mahallesi Huzurlu Kent Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın birinci kattaki balkonunda oynayan 3 yaşındaki Ö.A.Ö., balkon korkuluklarına çıkarak dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten önce balkonun altında park halinde olan otomobilin üzerine, oradan da parke zemine düştü. Yaralanan çocuk, olayı gören komşuları tarafından özel bir otomobille Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İHA
Balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk aşağı düştü.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Samsun'da polise yakalanmamak için 10 metre yükseklikteki balkondan atladı: Hastanelik oldu
GÜNDEM
Samsun'da polise yakalanmamak için 10 metre yükseklikteki balkondan atladı: Hastanelik oldu

Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 637 araç sahibine 260 bin lira ceza kesildi
KORONAVİRÜS
Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 637 araç sahibine 260 bin lira ceza kesildi

Samsun'da pandemi sürecinde ödenmeyen su faturaları için ceza ve ilave bedel alınmayacak
GÜNDEM
Samsun'da pandemi sürecinde ödenmeyen su faturaları için ceza ve ilave bedel alınmayacak

7 yaşındaki kayıp kız çocuğu İkranur Tirsi'nin ailesi Müge Anlı'da: Arama çalışmaları devam ediyor
GÜNDEM
7 yaşındaki kayıp kız çocuğu İkranur Tirsi'nin ailesi Müge Anlı'da: Arama çalışmaları devam ediyor
Abone Ol Google News
Tarih açıklandı

Tarih açıklandı

Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor.
Twitterın kara günü

Twitter'ın kara günü

Obama'yı hackleyen Twitter çalışanları
Drone uçuşu pahalıya patladı

Drone uçuşu pahalıya patladı

​Üç dakika için sekiz bin lira ceza ödeyecek.
HDP önündeki<br>nöbet bir genci daha kurtardı

HDP önündeki
nöbet bir genci daha kurtardı

​Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist ailesine teslim edildi.

Yine nişan yine korona salgını

Yine nişan yine korona salgını

13 ev ile 75 kişi karantinaya alındı.

Mahkeme lan bura

Mahkeme lan bura

​Aziz Yıldırım'dan Çağlayan Adliyesi'nde ilginç tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.