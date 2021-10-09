Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

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Kanal İstanbul’da kazı başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dış ticareti içinde deniz yolunun payını 4 kat artırdıklarını, deniz taşımacılığındaki en büyük proje olan Kanal İstanbul’da da programlandığı gibi kazıya başlanacağını açıkladı. 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda konuşan Erdoğan şunları söyledi: Sazlıdere Köprüsü, Kanal İstanbul’un ilk somut adımıdır. Bunu, ihalesi ve yer teslimi yapılarak inşasına başlanan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Köprüsü izlemiştir. Proje kapsamındaki diğer işleri de plan dahilinde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

