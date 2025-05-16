Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarı artırıldı: Getirene 35 lira

Balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarı artırıldı: Getirene 35 lira

08:4316/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
100 bin adede kadar olan miktar için 25 liradan 35 liraya yükseltildi.
100 bin adede kadar olan miktar için 25 liradan 35 liraya yükseltildi.

Balon balığı avcılığı için destekleme tutarı, 100 bin adede kadar olan miktar için 25 liradan 35 liraya yükseltildi.

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) 100 bin adede kadar destekleme tutarı artırılarak 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adede kadar destekleme tutarı 10 lira olarak uygulanmaya devam edilecek.

Ayrıca, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, üreticilere ödenen destekleme tutarının yüzde 0,2'si kadar ödenen komisyonun tutarı yüzde 0,05'e düşürüldü.

Kararları Tarım ve Orman Bakanlığı uygulayacak.

#Cumhurbaşkanı Kararı
#Balon balığı avcılığı
#destek
#Resmi Gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi