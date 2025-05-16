Balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarı artırıldı: Getirene 35 lira

Buna göre, benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) 100 bin adede kadar destekleme tutarı artırılarak 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adede kadar destekleme tutarı 10 lira olarak uygulanmaya devam edilecek.