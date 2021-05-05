​Balon balığı avlayana 5 milyon lira: Beneklisine 5 lira değer biçildi

Deniz kaynaklarının sürdürülebilir ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla en tehlikeli tür olan benekli balon balığının avlanmasına yönelik destekler sürüyor. Bu kapsamda, “Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi” yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, Türkiye karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanılabilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

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RUHSATLI BALIKÇILARA

Bu kapsamda, 2021, 2022, 2023 yıllarında balon balığı avcılığına destek verilecek. Balon balığı türlerinden “lagocephalus sceleratus” avcılığı yapan balıkçılara 500 bin adede kadar her adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer balon balığı türlerine ise 5 milyon adede kadar adet başına 0,50 lira ödenecek. Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının söz konusu yıllardaki tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak. Balon balıklarının avlamasını ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılığı yapan balıkçılar gerçekleştirebilecek. Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak. Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

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46 BİNDEN FAZLASI TEMİZLENDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, istilacı balon balıklarından benekli balon balığını avlayan küçük ölçekli balıkçıların desteklendiğini, bu kapsamda 46 bin 192 adet balon balığının bertarafının sağlandığını aktardı. Desteklerin 2023 yılı sonuna kadar irili ufaklı 8 balonu balığı türünü içerecek şekilde genişletildiğine işaret eden Bakan Pakdemirli, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlandığını söyledi.

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