​Balon balığı avlayana 5 milyon lira: Beneklisine 5 lira değer biçildi

Deniz kaynaklarının sürdürülebilir ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla en tehlikeli tür olan benekli balon balığının avlanmasına yönelik destekler sürüyor. Bu kapsamda, “Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi” yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, Türkiye karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanılabilirliğinin sağlanması hedefleniyor.
RUHSATLI BALIKÇILARA
- Bu kapsamda, 2021, 2022, 2023 yıllarında balon balığı avcılığına destek verilecek. Balon balığı türlerinden “lagocephalus sceleratus” avcılığı yapan balıkçılara 500 bin adede kadar her adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer balon balığı türlerine ise 5 milyon adede kadar adet başına 0,50 lira ödenecek. Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının söz konusu yıllardaki tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak. Balon balıklarının avlamasını ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılığı yapan balıkçılar gerçekleştirebilecek. Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak. Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.
46 BİNDEN FAZLASI TEMİZLENDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, istilacı balon balıklarından benekli balon balığını avlayan küçük ölçekli balıkçıların desteklendiğini, bu kapsamda 46 bin 192 adet balon balığının bertarafının sağlandığını aktardı. Desteklerin 2023 yılı sonuna kadar irili ufaklı 8 balonu balığı türünü içerecek şekilde genişletildiğine işaret eden Bakan Pakdemirli, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlandığını söyledi.
ÜÇ YILDA 16,5 MİLYON BERTARAF
- Destek kapsamında bu balığı avlayan balıkçılara her yıl 5 milyon lira değerinde ödeme yapılacağını bildiren Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: “En büyük ve en tehlikeli tür olan benekli balon balığının adedine 5 lira ödenecek. Bunun için en fazla 500 bin adete kadar olmak üzere 2,5 milyon liralık ödeme, kalan 7 tür için de tanesi 50 kuruştan 5 milyon adete kadar olmak üzere 2,5 milyon liralık ödeme planlandı. Toplamda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz.” Bakan Pakdemirli, desteklemenin 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacağına işaret ederek, “3 yılda 16,5 milyon balon balığı kaynaklarımızdan bertaraf edilecek” değerlendirmesinde bulundu.