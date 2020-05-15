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ANTALYA

Balon balığı yiyen 3 kişi zehirlendi: Birinin hayati tehlikesi devam ediyor

Antalya'da 3 arkadaş yedikleri balon balığından zehirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan 3 arkadaştan biri henüz hayat tehlikeyi atlatamadı.

Haber Merkezi DHA
Zehir saçan balon balığı.
Zehir saçan balon balığı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir pasajda esnaf olan Hükümdar Akbay (52), Ali Akgül (51) ve Nedim Derbek (46), 10 Mayıs günü, sohbet ettikleri sırada gelen seyyar satıcıdan poşet içindeki balığı satın aldı. Ardından da pişirip yedi.

Alkol de alan arkadaşlar, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve yedikleri balığın balon balığı olduğu ortaya çıkan arkadaşlardan Nedim Derbek, henüz hayati tehlikeyi atlatamadı.

Hükümdar Akbay

Taburcu edilen Hükümdar Akbay, yaptığı açıklamada, aldıkları balığın balon balığı olduğunu bilmediklerini ifade ederek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Ben eve geldim. Bir anda ateşim çıktı. Soğuk duşun altına koştum. Ardından istifra ettim. Dinlenirken telefon geldi. Benimle balık yiyen arkadaşlarım hastaneye kaldırılmış. Onlarla alkol aldığımı gören arkadaşlarım da arayarak, 'Agabey bunlar zehirlenmiş. Sen de hazırlan gelip seni hastaneye götüreceğiz' dediler. Sonra geldiler. Merdivenleri inemedim, ayaklarım tutmuyordu. Beni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Yoğun bakım dolu olduğu için özel hastaneye sevk ettiler. İki gün yoğun bakımda kaldım."

Nedim Derbek

İnsan hayatıyla oynuyorlar

Aradan 5 gün geçtiğini ve yürümeye yeni başladığını kaydeden Akbay, şunları ifade etti:

  • “Çok kötüydüm. Yeni yeni kendime gelmeye başladım. Ali Akgül, biraz daha iyi gibi ama Nedim'in durumu iyi değil. Hayati tehlikesinin sürdüğünü söylüyorlar. Günahtır, ayıptır, yazıktır. Üç kuruş para kazanmak için insan hayatı ile oynuyorlar. Ben balon balığını biliyorum ancak bize fileto şeklinde verildiği için anlayamadım. Bilmediğimiz insanlardan balık almamamız gerekiyormuş."

Toksin balığın etine işler

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balon balığının özellikle yaz aylarına girilirken öldürücü etkiye sahip olduğunu belirterek, şöyle söyledi:

  • “Yaz başı balon balıklarının üreme dönemidir. Bu dönemde toksin artışı vardır. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Ayrıca bu balık bekletilirse karaciğer dokusu ve yumurtası da dağılır. Toksin böylece balığın etine işler. O zaman da zehir etkisi aynı derecede kuvvetli olur. Vatandaşımız dikkat etmeli. Bilmediği balığı yememeli."

Ayakta felç oluşturur

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balon balıklarının satışını yasakladığına dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, son olarak şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Muhtemelen bu kaçak bir sızıntı. Vatandaş da elden, poşetten satılan balıktan alınca bu durum yaşandı. Bu balık yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. Ölüme varan sonuçlar doğurur. Bu kişiler ucuz kurtulmuş."
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