Balon balığı yiyen kaptan öldü: 4 denizci hastanelik oldu

Hayat

Mutasyona çok dikkat etmemiz lazım: 'Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz'

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, mutasyonlu virüsün yol açacağı vaka artışı nedeniyle mart ayında yine pik yaşanabileceği endişesini dile getirdi. Atakan, "Mutasyon olayına çok dikkat etmemiz lazım. Mutasyon daha bulaşıcıdır. Kendini daha dirençli hale getiriyor ve daha bulaşıcı. Bunun için temizlik, mesafe ile maske kuralına kesinlikle taviz vermeden uymamız gerekiyor. Bizim öngörümüz mart ayı gibi yine pik olacağıdır" dedi.