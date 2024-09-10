Bana kumpas kuruldu

Ayhan Bora Kaplan çetesinin yargılamasına yönelik görülen davada bir numaralı sanık Ayhan Bora Kaplan, kendisine yönelik dava sürecinde yürütülen soruşturmalara ilişkin 17/25 Aralık operasyonları benzetmesi yaptı. Daha önce de aynı benzetmede bulunan Kaplan, “17/25 Aralık’ı yapan iki-üç polis ve bir savcıydı. Benim önüme koydukları ifadeyi imzalasaydım, 17/25 Aralık gibi bir şey yapacaklardı” diyerek önüne konan dosyadaki isimleri zikretti. Kendilerine operasyon yapan polisleri hedef alan Kaplan, soruşturmayı yapan savcı ve polisler için, “Bunlarda ne din, ne iman ne vicdan ne de Allah korkusu var. Bunlar hangi örgütten, anlayamadım” dedi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi kampüsünde 18’i tutuklu 61 sanıklı davanın duruşması dün yeniden görülmeye başlandı. Duruşma, her sanık için salonda en fazla 3 avukat bulunabileceğinin söylenmesi üzerine olaylı başladı. Sanık avukatları, “Savunma hakkını kısıtlıyorsunuz” diyerek mahkeme başkanına tepki gösterdi.