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Bana kumpas kuruldu

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 18'i tutuklu, 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Ayhan Bora Kaplan, dava sürecinde yürütülen soruşturmalara ilişkin kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 03:33 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Ayhan Bora Kaplan.
Ayhan Bora Kaplan.

Ayhan Bora Kaplan çetesinin yargılamasına yönelik görülen davada bir numaralı sanık Ayhan Bora Kaplan, kendisine yönelik dava sürecinde yürütülen soruşturmalara ilişkin 17/25 Aralık operasyonları benzetmesi yaptı. Daha önce de aynı benzetmede bulunan Kaplan, “17/25 Aralık’ı yapan iki-üç polis ve bir savcıydı. Benim önüme koydukları ifadeyi imzalasaydım, 17/25 Aralık gibi bir şey yapacaklardı” diyerek önüne konan dosyadaki isimleri zikretti. Kendilerine operasyon yapan polisleri hedef alan Kaplan, soruşturmayı yapan savcı ve polisler için, “Bunlarda ne din, ne iman ne vicdan ne de Allah korkusu var. Bunlar hangi örgütten, anlayamadım” dedi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi kampüsünde 18’i tutuklu 61 sanıklı davanın duruşması dün yeniden görülmeye başlandı. Duruşma, her sanık için salonda en fazla 3 avukat bulunabileceğinin söylenmesi üzerine olaylı başladı. Sanık avukatları, “Savunma hakkını kısıtlıyorsunuz” diyerek mahkeme başkanına tepki gösterdi.

‘FETÖ’ SUÇLAMASI

Bora Kaplan, 3 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen hafta tahliye edilen eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in oğlu hakkında yeni iddialarda bulundu. “Çelik’in oğlu FETÖ’cülere, Cumhurbaşkanı’na suikasttan yargılananlara para göndermiş” diyen Kaplan, Çelik’in gizli sanık soruşturmasında “Tanımıyorum” dediği Nurullah Kopuk’la oğlunun para hareketleri olduğunu iddia etti.

BEDDUALI CEVAP

Bora Kaplan, polislerin 15 Temmuz’da TRT’ye gittiğinde elindeki silahları nereden aldığını sorduklarını tekrarlarken, “Soylu, İstihbarat, MİT verdi, dememi beklediler. Ben böyle namussuz değilim” açıklamasında bulundu. Kaplan, “M7 yok, Ü5 yok” diyerek gizli tanıklara beddua etti. Gizli tanık davasındaki emniyetçilerin davayla birleştirilmesini isteyen Kaplan, “Beraber yargılanalım” dedi.

‘ETKİN PİŞMANLIK’ TALEBİ

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla mahkemeye dilekçe gönderen çete yöneticilerinden sanık Fethi Koyuncu, "Dosyada valelerin tapelerinde sadece ismim geçiyor orada da günlük konuşmalar var” diyerek anlatacak bir şey olmadığını belirtti. Tutuksuz sanıklardan üçüncü sınıf emniyet müdürü Necdet Atilla Çiftçi, "Bu davada bilgi vermek yerine, organize suç örgütüne yardım etmekten yargılanıyorum. Nasıl yardım etmişim?” diyerek kendini savunurken soruşturmanın ise genişletilmesini talep etti. 24 Mayıs’ta görülen celsede ara kararla serbest bırakılan Furkan Anıl Bahar ise "Hakkımda adli kontrol tedbirleri var, kaymakamlık sınavına hazırlıyorum” diyerek beraatını talep etti.



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#Soruşturma
#Mahkeme
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