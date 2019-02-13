Emre Belezoğlu'nun hakkındaki FETÖ iddiaları gündeme bomba gibi düştü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu hakkındaki FETÖ soruşturmasının ayrıntılarına Yeni Şafak ulaştı. Soruşturma dosyasında Belözoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen bir gizli tanık ifadesi yer aldı. FETÖ içerisinde Bölge Talebe Mesulü (BTM) ve Akademisyen mesulü olarak görev alan ‘Mert’ kod isimli gizli tanık ifadesinde, futbolcu Emre Belözoğlu’nun Bank Asya’ya 2 Milyon TL yatırdığını öne sürdü. Soruşturmayı yürüten savcılık Belözoğlu’nun geçmişe dönük banka hesap hareketlerini mercek altına aldı.

17/25’TEN SONRA YATIRDI

Belözoğlu’nun 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrası başlatılan Bank Asya’yı kurtarma operasyonunda yer aldığını öne sürdü. ‘Mert’ ifadesinde Belözoğlu’nun o dönem 2 Milyon TL’yi elden başka bir isme verdiğini, bu bilgiyi Ahmet Musab Kesmeci isimli örgüt üyesinden duyduğunu aktardı. ‘Mert’ ifadesinde şunları ifade etti: “17-25 Aralık sonrasında Bank Asya’ya tek kalemde yüksek meblağ para yatırılmıyordu. Azami olarak 100 bin TL’yi geçmeyecek şekilde parçalar halinde para yatırılıyordu” dedi.

O yazının sırrı çözüldü

Futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik geçtiğimiz haftalarda İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, savcılığın mahkemeye gönderdiği Emre Belözoğlu ile ilgili FETÖ soruşturmasının devam ettiğine ilişkin bir yazı damga vurmuştu. Yazıda, tutuklu eski futbolcu Bekir İrtegün’ün savcılıkla paylaştığı isimler arasında bulunan futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul'da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.