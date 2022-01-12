Gündem Banka alarmı polisi harekete geçirdi
İSTANBUL

Banka alarmı polisi harekete geçirdi

Avcılar'da bir banka şubesinin gece çalan alarm sistemi polisi harekete geçirdi. Ekipler bankaya gelerek, görevlilerle birlikte denetim yaptı. Ekiplerin yaptığı 2 saat süren incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Banka alarmı polisi harekete geçirdi
2 saat süren incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

Merkez Mahallesi Cami Sokak üzerinde bulunan bir bankanın alarm sistemi saat 22.45 sıralarında devreye girdi.

Bankanın alarm sisteminin devreye girmesi üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, bankanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, çevrede geniş önlem aldı.

Ekipler, banka yetkilileriyle birlikte incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı 2 saat süren incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

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Bir anda yükselen suların ortasında kaldılar
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Bir anda yükselen suların ortasında kaldılar
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Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
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Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
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Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
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Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
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Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
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Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
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Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
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Beklenen kar yurda giriş yaptı: Şiddetli rüzgar TIR'ların brandalarını parçalandı
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İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.<br><br>
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Sağlık personeli, otomobil sürücü ile eşi Fadime (45), çocukları Beyzanur (20) ve Fatih Emre Asker'in (11) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.<br><br>
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Cenazeler, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
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Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
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Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
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Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
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Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
Title
Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
Title
Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
Title
Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
Title
Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
Title
Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
Title
Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
Title
Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
Title
Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
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Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
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