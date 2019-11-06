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Artvin haberleri: Baraj altında kalan köy su seviyesi düşünce yeniden ortaya çıktı!

Baraj altında kalan köy su seviyesi düşünce yeniden ortaya çıktı: Yöre halkının ilgi odağı oldu

Artvin'de 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) suları altında kalan Narlık köyünün, barajda su seviyesinin düşmesi üzerine bazı yapıları yeniden gün yüzüne çıktı. Baraj gölü ortasındaki minare, yöre halkının da ilgi odağı oldu.

Haber Merkezi AA
Narlık köyünün sular altında kalan bazı yapıları ve cami minaresi ortaya çıktı.
Narlık köyünün sular altında kalan bazı yapıları ve cami minaresi ortaya çıktı.

Çoruh Nehri'nde yapımına 1988 yılında başlanan ve 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise altıncı yüksek gövdeli barajı olan Deriner Barajı ve HES'te, Şubat 2012'de su tutulmaya başlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 12 Aralık 2012'de hizmete açtığı barajda su tutulmasıyla Yusufeli ilçesine bağlı Narlık köyünün de aralarında bulunduğu bazı yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Maksimum işletme kotu 392, minimum ise 348 metre olan Deriner Barajı'nda son günlerde su seviyesi yaklaşık 358 metreye düştü.

Yöre halkınında ilgi odağı oldu

Barajda su seviyesinin son günlerde düşmesi üzerine Artvin-Yusufeli kara yolu üzerindeki Narlık köyünün sular altında kalan bazı yapıları ve cami minaresi ortaya çıktı.

Baraj gölü ortasındaki minare, yöre halkının da ilgi odağı oldu. Yöre sakinleri, eski yaşam alanlarını görmek için bölgeye gelerek özlem giderdi, fotoğraf ve görüntü çekti. Yusufeli ilçesinde yaşayan Yüksel Dağlaroğlu, yaptığı açıklamada, Narlık köyüyle birlikte anılarının da ortaya çıktığını söyledi.

Baraj gölünde mevsimsel ve teknik açıdan su seviyesinin düşürüldüğünü belirten Dağlaroğlu, şunları kaydetti:

  • "Deriner Barajı'nda su seviyesi azalınca yılda en az 2 kez Narlık köyü yeniden gün yüzüne çıkıyor. Köyün cami minaresi, terk edilen dükkanlar, evler hatta mezarlıklar bile ortaya çıktı. Köyün bu halini görünce eski günlerimizi ve hatıralarımızı yeniden yaşıyoruz. Çok duygusal bir an yaşıyorum. Bu anı hem fotoğraf hem de görüntüleyerek ölümsüzleştirdim."

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Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi uygulaması sırasında 5 yıl önce ortaya çıkarılan tarihi yerleşimde temizleme işlemleri tamamlanma aşamasına geldi.
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Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kapsayan yerleşim, yeni bir turizm destinasyonu olarak dünyanın dört bir tarafından gelecek turistlere hizmet sunmaya hazırlanıyor.
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Çalışmalarda tarihi dokunun korunmasına hassasiyet gösterileceğini vurgulayan Arı, projenin hazırlanmasında farklı ülkelerdeki örneklerden yararlanıldığı bilgisini verdi. Arı, alanda bir an önce faaliyete başlamayı düşündüklerini belirterek, şöyle devam etti:
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Aslını bozmayacağız, tarihi dokuyu koruyacağız. Farklı ülkelerin modellerinden örnek alarak çok özel bir yer haline getireceğiz. Butik oteller, bedesten, alışveriş galerileri, temizleme çalışmalarında çıkan tarihi eserlerin sergileneceği müzeler ve sanatçıların faaliyet göstereceği alanlar olacak. Burası ile entegre edeceğimiz hemen yanındaki tarihi nitelikteki Çanlı ve Meryem Ana kiliselerinin de restorasyon projeleri hazırlandı. Sadece bu iki yapının restorasyon maliyeti 30 milyon lirayı bulacak. Bu önemli projenin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
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Alandaki teknik çalışmaları koordine eden arkeolog Semih İstanbulluoğlu ise çalışmalara başlandığında alanın yer altı şehri buluntusu olarak düşünüldüğünü ancak bir dağın eteğine oyulmuş yamaç yerleşimi olduğunun netlik kazandığını ifade etti.
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İstanbulluoğlu, şunları kaydetti:
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Yer altı şehrinde olması gereken her türlü unsur burada da olduğu için yer altı şehri denilmişti. İkisi arasındaki fark; yer altı şehirlerinin yapısı dışarıdan alt katlara doğru açılır, burada ise küçük bir dağın içine doğru yatay bir biçimde galeriler açılmış. Tespitlere göre 6'ncı yüzyıldan itibaren Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaşamın devam ettiği yerleşim için hazırlanan proje, bu alanı gelecek yüzyıllara taşıyabilecek en sağlıklı çalışma olacak.
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Kentsel dönüşüm sırasında Kapadokya'da tesadüfen bulundu: Turizme açılması hedefleniyor
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