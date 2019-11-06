Baraj altında kalan köy su seviyesi düşünce yeniden ortaya çıktı: Yöre halkının ilgi odağı oldu

Yer altı şehrinde olması gereken her türlü unsur burada da olduğu için yer altı şehri denilmişti. İkisi arasındaki fark; yer altı şehirlerinin yapısı dışarıdan alt katlara doğru açılır, burada ise küçük bir dağın içine doğru yatay bir biçimde galeriler açılmış. Tespitlere göre 6'ncı yüzyıldan itibaren Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaşamın devam ettiği yerleşim için hazırlanan proje, bu alanı gelecek yüzyıllara taşıyabilecek en sağlıklı çalışma olacak.