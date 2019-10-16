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KIRKLARELİ

Kırklareli haberleri: Baraj suyu azalınca su altındaki köprü gün yüzüne çıktı!

Baraj suyu azalınca su altındaki köprü gün yüzüne çıktı: Görmek için geliyorlar

Kırklareli'nde baraj suları altında kalan Çağlayan Köprüsü, su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı. Baraj yapılmadan önce ulaşım için Çağlayan Köprüsü'nü kullandıklarını söyleyen Dereköy'de yaşayan Tamer Kılıç, yıllar sonra ortaya çıkan köprüyü görmek için bölgeye geldiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Su seviyesinin düşmesiyle köprü yıllar sonra gün yüzüne çıktı.
Su seviyesinin düşmesiyle köprü yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

Balkan köylerine alternatif ulaşımın sağlandığı Çağlayan Köprüsü DSİ tarafından 1996 yapılan Kırklareli Barajı'nın suyu altında kalmıştı.

Şebeke suyunun sağlandığı barajın su seviyesinin düşmesiyle köprü yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Demircihalil, Kapaklı ve Dereköy'de yaşayanlar, yolu birkaç kilometre kısaltan köprüyü kullanmaya başladı.

Köprü, Kırklareli Barajı'nın suyu altında kalmıştı.

Heyecan yaşattı

Dereköy'de yaşayan Tamer Kılıç, yaptığı açıklamada, baraj yapılmadan önce ulaşım için Çağlayan Köprüsü'nü kullandıklarını söyledi.

Barajın yapılmasıyla köprünün sular altında kaldığını, ulaşımı yeni yoldan sağladıklarını ifade eden Kılıç, yıllar sonra ortaya çıkan köprüyü görmek için bölgeye geldiğini belirtti.

Gün yüzüne çıkan köprüyü görmeye gelenler var.

Balıkçı Burak Demir de suların çekilmesiyle köprüyü yeniden görmenin heyecanını yaşadıklarını anlattı.

DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 111 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajda su miktarı 29 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

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