Barajlar bir günde yüzde 5.74 doldu

Özellikle cumartesi günü neredeyse aralıksız yağan yağmur sayesinde barajlardaki doluluk oranı bir günde yüzde 5,74 arttı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın açıklamasına göre, “Cumartesi günkü yağışlarla barajlarımız bir günde 50 milyon metreküpe yakın su alarak doluluk oranı yüzde 41,71’den yüzde 47,45’e ulaştı. Barajlarımızda 412 milyon 209 bin metreküp suyumuz mevcut” ifadelerini kullandı. İSKİ verilerine göre, Alibeyköy Barajı yüzde 59,17, Büyükçekmece Barajı yüzde 35,82, Sazlıdere Barajı yüzde 28,37, Istrancalar Barajı yüzde 100, Kazandere Barajı yüzde 37,79 ve Pabuçdere Barajı ise yüzde 24,52 olarak ölçüldü. Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden alınan su miktarı, 2022 yılında iki çaydan toplam 351,9 milyon metreküp iken, 2023 yılında ise yine iki çaydan alınan toplam 713,83 milyon metreküp olarak paylaşıldı.