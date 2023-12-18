|
Gündem

Barajlar bir günde yüzde 5.74 doldu

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını artırdı.

04:00 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:30 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Özellikle cumartesi günü neredeyse aralıksız yağan yağmur sayesinde barajlardaki doluluk oranı bir günde yüzde 5,74 arttı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın açıklamasına göre, “Cumartesi günkü yağışlarla barajlarımız bir günde 50 milyon metreküpe yakın su alarak doluluk oranı yüzde 41,71’den yüzde 47,45’e ulaştı. Barajlarımızda 412 milyon 209 bin metreküp suyumuz mevcut” ifadelerini kullandı. İSKİ verilerine göre, Alibeyköy Barajı yüzde 59,17, Büyükçekmece Barajı yüzde 35,82, Sazlıdere Barajı yüzde 28,37, Istrancalar Barajı yüzde 100, Kazandere Barajı yüzde 37,79 ve Pabuçdere Barajı ise yüzde 24,52 olarak ölçüldü. Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden alınan su miktarı, 2022 yılında iki çaydan toplam 351,9 milyon metreküp iken, 2023 yılında ise yine iki çaydan alınan toplam 713,83 milyon metreküp olarak paylaşıldı.



#Aktüel
#İstanbul
#Baraj
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı?