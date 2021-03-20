Gündem Barajların doluluk oranı geçen yılın altında Su seviyesinin artması için nisan yağmurları bekleniyor
İSTANBUL

Barajların doluluk oranı geçen yılın altında: Su seviyesinin artması için nisan yağmurları bekleniyor

Kış mevsiminde yağışlar istenilen seviyede olmayınca, Ankara, İstanbul ve Bursa'da içme suyu barajlarında doluluk oranları, 17 Mart itibarıyla geçen yılın altında kaldı.

Haber Merkezi AA
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Ankara'ya içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranının yüzde 10,1 seviyesinde olduğu hesaplandı. Söz konusu oran, geçen yıl aynı tarihte yüzde 21,8 olarak kaydedildi.

Ankara'ya su temin eden barajların toplam rezervuar hacmi yaklaşık 1,6 milyar metreküp olduğundan, aktif doluluk oranı düşük görünse de içme suyu maksatlı barajlarda bulunan kullanılabilir su miktarı halihazırda 142,5 milyon metreküp olarak görünüyor.

İstanbul

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı yüzde 62,8 seviyesinde gerçekleşirken, geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 65 olarak kaydedildi. İstanbul'a içme suyu temin eden barajlarda halihazırda yaklaşık 550 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor.

İzmir

İzmir'de içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı yüzde 64,2 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl bu oran yüzde 55 olarak hesaplanmıştı. İzmir'e içme suyu temin eden barajlarda yaklaşık 192 milyon metreküp kullanılabilir su yer alıyor.

Bursa

Bursa'da ise içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı yüzde 35,4 seviyesinde. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 36 seviyesinde yer aldı. Söz konusu barajlarda 23,1 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor.

İşletmede olan 263 sulama maksatlı barajda aktif doluluk oranı yüzde 38,8 olarak hesaplandı. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 45,7 olarak kaydedildi.

  • Enerji maksatlı işletmede olan 138 barajda ise aktif doluluk oranı geçen yıl yüzde 41,9'ken bu yıl 36,9 oldu.

İşletmede olan 100 içme suyu maksatlı barajda aktif doluluk oranı ise geçen yıl yüzde 53 iken bu yıl yüzde 46 olarak hesaplandı.

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