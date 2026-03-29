Barış diplomasisi devam ediyor: Bakan Fidan Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bir araya geldi

Barış diplomasisi devam ediyor: Bakan Fidan Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bir araya geldi

11:23 29/03/2026, Pazar
G: 29/03/2026, Pazar
Bakan Fidan- Pakistanlı mevkidaşı Dar
Bakan Fidan- Pakistanlı mevkidaşı Dar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel gelişmelerin ele alınması amacıyla düzenlenecek toplantıya katılmak üzere geldiği İslambad’da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak ve bölgedeki gelişmelere ilişkin düzenlenecek kritik toplantıya katılmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’da.

Bakan Fidan, programı kapsamındaki ilk temasında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Bölgesel gelişmeler masada

Bakan Fidan’ın, Pakistan ziyareti çerçevesinde bölgedeki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirileceği geniş katılımlı toplantıya iştirak etmesi bekleniyor. Toplantıda, bölgesel barışın korunması ve ülkeler arası koordinasyonun artırılmasına yönelik atılacak adımların müzakere edileceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan’ın İslamabad’daki temasları kapsamında diğer katılımcı ülke temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Dörtlü zirve

Bakan Fidan’ın İslamabad’daki temasları kapsamında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla geniş kapsamlı bir toplantı da düzenlenecek. Bugün akşamüstü gerçekleştirilmesi planlanan kritik toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud katılacak.



15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

TOKİ 500 sosyal konut kat kuraları ne zaman belli olacak? Konut belirleme TOKİ kurası ne zaman çekilecek?