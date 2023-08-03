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Barış köprüsü devam etsin: Erdoğan ve Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü. Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade ederken “barış köprüsü” olarak nitelediği Karadeniz Girişimi’ne dikkat çekti. İletişim Başkanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karadeniz Girişimi’nin uzun süre devre dışı kalması kimsenin yararına olmaz, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkeler görür” yorumunu yaptı. İki lider, Türkiye’de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

04:00 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü.

Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’nı durdurma kararı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz Girişimi için çabalarının süreceğini belirtti. İki lider, Putin’in Türkiye’ye gelmesi konusunda mutabık kaldı.

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya’nın gönderdiği 2 amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür etti. Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye’ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “barış köprüsü” olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişimi’nin önemine vurgu yaptı.

FAKİR ÜLKELER ZARAR GÖRÜYOR

Görüşmede koridorun devamlılığının önemine vurgu yapan Erdoğan, Karadeniz Girişimi’nin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığını, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çekti. Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23’ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15’ler oranında arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz Girişimi’nin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

17 TEMMUZ’DA SÜRESİ DOLMUŞTU

Ağustos 2022’de başlayan ve bugüne kadar iki kez uzatılan Tahıl Koridoru’nda şu ana kadar 33 milyon ton tahıl taşınmıştı. 17 Temmuz’da koridorun süresinin dolması sonrası Rusya, kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle daha önce iki kez uzatılan anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Vladimir Putin
#Rusya-Ukrayna
#Diplomasi
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