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Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminin önlendiğini açıkladı. Operasyonda, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
14:53 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:03 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sızma girişiminde bulunan teröristler böyle görüntülendi.
Sızma girişiminde bulunan teröristler böyle görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi"
denildi.

Dokuz terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada,
"Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
ifadeleri kullandı.
#Barış Pınarı bölgesi
#PKK
#MSB
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