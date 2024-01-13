Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Sızma girişiminde bulunan teröristler böyle görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi"
denildi.
Dokuz terörist etkisiz hale getirildi
Dokuz terörist etkisiz hale getirildi
Açıklamada,
"Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
ifadeleri kullandı.
#Barış Pınarı bölgesi
#PKK
#MSB
15 saat önce