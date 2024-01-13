Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı teröristlere ait 29 hedefin imha edildiği operasyondan yeni görüntüler paylaştı. Ayrıca Bakanlık, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulan hedeflerde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 20'ye yükseldiğini açıklamıştı.