KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi: 30 kişi karantinaya alındı

Bartın'da dün korona virüs semptomları gösteren 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesi’nde test verdi. Test sonuçları çıkmadan, sabah yapılan KPSS’ye giren 1 kişide Delta varyantı virüs, diğer kişinin test sonucu şüpheli olarak tespit edildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin sınava girdiği salonlarda bulunan 30 kişiye ulaşarak karantinaya aldı.

Bartında KPSS sınavı öncesi bazı binaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

"Temaslıları karantinaya aldık"

Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, 2 kişinin dün test verdiğini söyleyerek, "Sabah saatlerinde 1 kişinin Delta varyantı olduğu, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri 2 salondaki kişileri tespit ettik. İlk etapta 30 kişiyi temaslı sayıp karantinaya aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Diğer şüphelinin durumuna göre hareket edeceğiz" dedi.

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