Gündem KPSSye giren kişide Delta varyantı tespit edildi 30 kişi karantinaya alındı
BARTIN TÜRKİYE

KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi: 30 kişi karantinaya alındı

Bartın'da, dün test verdikten sonra bugün KPSS’ye giren 1 kişide Delta varyantı tespit edildi. 30 kişi temaslı olarak karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Bartın haber: KPSSye giren kişide Delta varyantı tespit edildi: 30 kişi karantinaya alındı
Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin sınava girdiği salonlarda bulunan 30 kişiye ulaşarak karantinaya aldı.

Bartın'da dün korona virüs semptomları gösteren 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesi’nde test verdi. Test sonuçları çıkmadan, sabah yapılan KPSS’ye giren 1 kişide Delta varyantı virüs, diğer kişinin test sonucu şüpheli olarak tespit edildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin sınava girdiği salonlarda bulunan 30 kişiye ulaşarak karantinaya aldı.

Bartında KPSS sınavı öncesi bazı binaların önünde uzun kuyruklar oluştu.
Bartında KPSS sınavı öncesi bazı binaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

"Temaslıları karantinaya aldık"

Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, 2 kişinin dün test verdiğini söyleyerek, "Sabah saatlerinde 1 kişinin Delta varyantı olduğu, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri 2 salondaki kişileri tespit ettik. İlk etapta 30 kişiyi temaslı sayıp karantinaya aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Diğer şüphelinin durumuna göre hareket edeceğiz" dedi.

Kimliğini unutan genç sınav salonuna böyle koştu
GÜNDEM
Kimliğini unutan genç sınav salonuna böyle koştu

Bir dakika ile sınava alınmayan aday görevlilere dakikalarca dil döktü
GÜNDEM
Bir dakika ile sınava alınmayan aday görevlilere dakikalarca dil döktü
Abone Ol Google News
Bin lira ile başladı

Bin lira ile başladı

Türkiye genelinden sipariş alıyor.
İkinci kez sel vurdu

İkinci kez sel vurdu

Bazı evler sel nedeniyle hasar gördü.
Orman yangınlarını PKKya bağlı Ateşin Çocukları üstlendi

Milas’ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı: Gökbel köyü boşaltıldı

Milas’ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı: Gökbel köyü boşaltıldı

​Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Nöbetçiler fark edince kaçtılar.

Yedi PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yarı finalde Kübalı Lopez'e yenilen Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesi verecek.

'Bana eziyet ettiler'

'Bana eziyet ettiler'

Boyunduruk takıp araç çektirdiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.