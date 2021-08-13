Selin getirdiği ağaçlar Kirazlı Barajı’nı doldurdu

Kentin Ulus ilçesinde önceki gün yaşanan sel felaketinde yaralar sarılıyor. Bir taraftan da hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
İHA
Baraj suyu kontrollü olarak dereye veriliyor.
Selin getirdiği ağaçlar ise Kirazlı Barajı’nın giriş bölümünü adeta kapattı. Baraj suyunun üzeri tamamen odun parçaları ile kaplandı.
Öte yandan üst kapakları açılan barajdaki su kontrollü şekilde dereye veriliyor.
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İlçeyi ikiye ayıran Ayancık Çayı'ndaki 2 köprünün selden yıkılmasının ardından, ilçenin diğer bölümüne yardım ulaştırmak için ayakta kalan hasarlı köprünün üzerinde yardım ekipleri yaklaşık 150 metrelik insan zinciri oluşturdu.
Ekipler su, yiyecek, giyecek ve eşyalardan oluşan yardımları elden ele karşı tarafa ulaştırdı.
Kızılay görevlisi Engin Ekin, devletin kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların bölgede büyük özveri ile çalıştığını söyledi.
El birliği ile çalışıldığını ifade eden Ekin, Amacımız vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için. dedi.
Yardımların ulaştırılması için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.
Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde köprüler yıkıldı yardımları ulaştırmak için seferber oldular: 150 metrelik insan zinciri
Karadeniz'de selin etkili olduğu yerlerden biri de Sinop'un Ayancık ilçesiydi. İlçeyi ikiye ayıran Ayancık Çayı'ndaki 2 köprü, sel nedeniyle yıkıldı.İlçenin diğer bölümüne yardım ulaştırmak için ayakta kalan hasarlı köprünün üzerinde yardım ekipleri yaklaşık 150 metrelik insan zinciri oluşturdu. Su, yiyecek, giyecek ve eşyalardan oluşan yardımlar elden ele karşı tarafa ulaştırıldı.
GÜNDEM
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