Bartın Valiliğinden yeni karar: 30 Eylül'e kadar belirlenen alanlar dışında kamp yasaklandı

"Orman İşletme Müdürlüğünün orman yangınlarının önüne geçilebilmesi için KGYS, devriye, dron ve fotokapan ile denetimlerine ağırlık vermesine, plaj ve halkın kullandığı ortak alanlarda gürültülü müzik dinlemenin ve çevreyi rahatsız edecek eylemlerin önüne geçilmesinin sağlanmasına, doğa yürüyüşü ve benzeri aktivitelere belirlenen rotalar dışında hiçbir şekilde izin verilmemesine, izinsiz yapılan aktivitelerde ilgili birimler tarafından gerekli koordinasyonun sağlanarak tedbirlerin alınmasına ve aykırı davrananlar hakkında mevzuatta öngörülen idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir."