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Gündem Bartına kaçak giriş yapmak isteyen 7 kişiye 22 bin 50 TL para cezası
BARTIN

Bartın’a kaçak giriş yapmak isteyen 7 kişiye 22 bin 50 TL para cezası

Bartın'da Zonguldak ikametli 5 kişi ormanlık arazilerden yaya olarak kente giriş yapmaya çalışırken yakalandı. Seyahat belgelerinin olmadığı tespit edilmesi üzerine şahıslara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282’nci maddesi gereği 3 bin 150’şer TL idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Şehre kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslar Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Şehre kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslar Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bartın’da kente kaçak giriş yapmak isterken yakalanan 7 kişiye toplamda 22 bin 50 TL idari para cezası uygulandı.
Bartın Valiliği koronavirüs (COVİD-149) pandemisi önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı ve yaklaşan yaz sezonu öncesinde aldığı tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda Bartın’ın sınır bölgelerinde oluşturulan yol kontrol noktalarında vatandaşların seyahat belgeleri tek tek kontrol ediliyor. Kente şehir dışından gelen vatandaşlar alınan karar gereği 14 günlük karantina için kolluk kuvvetleri tarafından Bartın’daki KYK yurtlarına alınıyor. Bu uygulamaya takılmak istemeyen bazı vatandaşların da ormanlık alandan giriş yapmaması için arazide devriye faaliyetleri yapılıyor. Bu kapsamda yapılan kontrollerde il dışından seyahat izin belgesiz giriş yaptığı tespit edilen 2 kişi yurda yerleştirilerek 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Yine Akmanlar köyü mevkiinde Zonguldak ikametli 5 kişi ormanlık arazilerden yaya olarak kente giriş yapmaya çalışırken yakalandı. İ.T., Ş.B., A.A., E.S. ve Y.G. isimli şahısların seyahat belgelerinin de olmadığının tespit edilmesi üzerine şahıslara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282’nci maddesi gereği 3 bin 150’şer TL idari para cezası uygulandı.

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