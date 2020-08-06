Bartın’da nişan sonrası koronavirüs vakaları artınca bir köy karantinaya alındı Nişan sonrası koronavirüs vakaları arttı bir köy karantinaya alındı İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler gönderilirken, son zamanlarda artan vaka sayılarına karşı yeniden karantina uygulamaları da gündeme gelmeye başladı. Bartın'da düzenlenen nişan törenin ardından koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bir köy karantinaya alındı.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2020, 07:07 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2020, 07:16 DHA