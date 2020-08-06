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BARTIN

Bartın’da nişan sonrası koronavirüs vakaları artınca bir köy karantinaya alındı

Nişan sonrası koronavirüs vakaları arttı bir köy karantinaya alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler gönderilirken, son zamanlarda artan vaka sayılarına karşı yeniden karantina uygulamaları da gündeme gelmeye başladı. Bartın'da düzenlenen nişan törenin ardından koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bir köy karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan törenin ardından koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine köy karantinaya alındı.

Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünün bu geceden itibaren karantinaya alınmasına karar verdi.

İKİNCİ BİR KARARA KADAR UYGULANACAK

Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucu köyde nişan töreninin ardından koronavirüs vakalarının görülmesi ve sayının katlanarak artması nedeniyle ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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