Başak Demirtaş en güçlü adayımız

Koçyiğit, "Başak Demirtaş DEM Parti'nin aday adayıdır. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir." dedi. Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında soruları da yanıtladı. Koçyiğit, Demirtaş'ın evrak mahiyetinde bir başvurusunun olmadığını ifade etti.





BAŞVURUSUNU KABUL ETTİK

Koçyiğit, "Bu başvuruyu da aldık, kabul ettik" dedi. Koçyiğit, aday çıkartacakları illere ilişkin komisyonun çalışmalara devam ettiğini, 3 Şubat'ta Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısının ardından en geç 5 Şubat'ta adayları duyuracaklarını söyledi.





İDDİALAR BOŞ

Öte yandan DEM Parti kaynakları, Başak Demirtaş'ın adaylığının gündeme alınmasıyla birlikte CHP'ye kazandırmak için İstanbul'da düşük profili bir adayla sahaya çıkacakları iddiasının çöpe atıldığını belirtiyor. Edinilen bilgilere göre, DEM Parti'de İstanbul Büyükşehir adaylığı için Sırrı Süreyya Önder'in adı konuşuluyordu. Önder'in bir süredir sağlık sorunları yaşaması nedeniyle ibre, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'a dönmüştü.



