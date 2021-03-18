Gündem Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu İBB yönetimi bilgievimizin ruhsatını iptal etti
İSTANBUL

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: İBB yönetimi bilgievimizin ruhsatını iptal etti

Geçtiğimiz yılın aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekiplerinin baskın düzenleyip kapısını kırdığı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin kapısına kilit vuruldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bilgievimizin ruhsatını İBB yönetimi iptal etti. Elektrik ve doğalgazı kesilmeye çalışıldı. Hatta yıkım talimatı verildi." ifadelerini kullandı

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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu.

Başakşehir ilçesinde yer alan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'ne, geçtiğimiz yılın aralık ayında İBB Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlenmişti.

İBB ekiplerinin ellerinde herhangi mahkeme kararı olmamasına rağmen Başakşehir Belediyesi uhdesinde bulunan merkezde yaptığı uygulama, büyük tepki çekmişti. Zabıta ekipleri, görev yapan personele binayı boşaltmaları talimatını vermişti.

Konuya ilişkin o dönemde açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, "İBB iki kez bilgievinin faaliyetlerini durdurmak için ilgili mercilere başvurdu, her iki başvuru da olumsuz sonuçlandı. Biz, mahkeme kararlarını dikkate alarak bina içlerinde tadilata başladık. Burayı Başakşehirli anne ve yavrularımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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"Bilgievinin ruhsatı İBB yönetimi tarafından iptal edildi"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, bilgievinin akıbetine ilişkin bugün yaptığı paylaşımda, İBB yönetiminin ruhsatlarını iptal ettiğini duyurdu.

Kartoğlu, Bilgievi’nin elektrik ve doğal gazının kesilerek mühürlenmeye çalışıldığını ve İBB'nin bilgievini yıkma talimatı verildiğini ifade etti.

Başakşehir Belediye Başkanı, söz konusun noktanın bir kamu alanı olduğunu vurgulayarak, "Adı Mehmet Selim Kiraz diye mi rahatsız oldunuz? Başakşehirlinin hakkını kimse gasp edemez!" ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir'de kadın ve çocukların eğitim alması için açılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından gerekçesiz baskına uğramıştı. Yılda 2 bin 500 öğrenciye hizmet veren ve 13 bin kitabı, 10 bin kayıtlı üyesi bulunan bilgievi vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor.
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