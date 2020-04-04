Gündem Başakşehir Belediyesi esnaf ve vatandaşlara 50 bin maske dağıttı
İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi esnaf ve vatandaşlara 50 bin maske dağıttı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin uygulanması için harekete geçen Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki tüm pazar yerlerinde denetimleri sıklaştırdı. Belediye ekipleri, maskesiz dışarı çıkma yasağına uyulması için vatandaşlara ve pazar esnafına ücretsiz cerrahi maske dağıttı. Belediye yetkilileri ilk etapta 50 bin maske dağıtıldığını ve uygulamanın devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak” genelgesi 3 Nisan'da yayınlandı.
“Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak” genelgesi 3 Nisan'da yayınlandı.

Başakşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, “Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak” talimatı üzerine harekete geçti. İlçe genelindeki tüm pazar yerlerinde denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, hem pazara gelen vatandaşlara hem de pazar esnafına ücretsiz cerrahi maske dağıttı. Belediye yetkilileri ilk etapta 50 bin maske dağıtıldığını ve uygulamanın devam edeceğini açıkladı.

Sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulanıyor

Başakşehir’de, maske dağıtımının yanı sıra, “Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecek” genelgesi de titizlikle uygulanıyor.

Dezenfekte işlemleri tüm hızıyla sürüyor

Diğer yandan önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmaları da sürüyor. Pazar yerlerindeki asansör ve tuvalet gibi ortak kullanım alanları, özel kıyafetli ve maskeli personeller tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.

Esnaf da, vatandaş da uygulamadan memnun

Başakşehir Belediyesi’nin toplum sağlığı için aldığı tedbirler, ilçe sakinlerini ve esnafı hayli memnun ediyor. Bahçeşehir Pazartürk Fuar ve Sergi Alanı Sorumlusu Birol Memiş, “Başakşehirliler, koronavirüsle mücadele kapsamında aldığımız tedbirlerden dolayı çok memnun olduklarını dile getiriyorlar” dedi.

Pazar esnafı Haydar Akyüz de, salgına karşı kapsamlı önlemler alan Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu’na teşekkür ederek, “Bu güzel tedbirlerin artırılarak devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Başakşehir'de ücretsiz maske dağıtımı başladı
FOTOĞRAF 7
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Başakşehir genelindeki tüm pazar yerlerinde denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, hem pazara gelen vatandaşlara hem de pazar esnafına ücretsiz cerrahi maske dağıttı.
Title
Belediye yetkilileri ilk etapta 50 bin maske dağıtıldığını ve uygulamanın devam edeceğini açıkladı.
Title
Başakşehir’de, maske dağıtımının yanı sıra, “Sokaklar dâhil tüm kamuya açık mekânlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecek” genelgesi de titizlikle uygulanıyor.
Title
Diğer yandan önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmaları da sürüyor.
Title
Pazar yerlerindeki asansör ve tuvalet gibi ortak kullanım alanları, özel kıyafetli ve maskeli personeller tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.
Title
Başakşehir Belediyesi’nin toplum sağlığı için aldığı tedbirler, ilçe sakinlerini ve esnafı hayli memnun ediyor. Bahçeşehir Pazartürk Fuar ve Sergi Alanı Sorumlusu Birol Memiş, “Başakşehirliler, koronavirüsle mücadele kapsamında aldığımız tedbirlerden dolayı çok memnun olduklarını dile getiriyorlar.” dedi.
Title
Pazar esnafı Haydar Akyüz de, salgına karşı kapsamlı önlemler alan Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu’na teşekkür ederek, “Bu güzel tedbirlerin artırılarak devam etmesini istiyoruz.” diye konuştu.
Başakşehir'de ücretsiz maske dağıtımı başladı
Başakşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, “Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak” talimatı üzerine harekete geçti. İlçe genelindeki tüm pazar yerlerinde denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, hem pazara gelen vatandaşlara hem de pazar esnafına ücretsiz cerrahi maske dağıttı. Belediye yetkilileri ilk etapta 50 bin maske dağıtıldığını ve uygulamanın devam edeceğini açıkladı.
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