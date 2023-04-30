Başakşehir gençliğine butik kitap kafe

Başakşehir Belediyesi, gençlerin ev ortamında ders çalışması, fikir alışverişinde bulunması ve kitap okuması için hayata geçirdiği kitap kafelere bir yenisini daha ekledi. Altınşehir Kültür Yaşam Merkezi’nin üst katı yeniden tasarlanarak kitap kafeye dönüştürüldü. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 80 kişinin aynı anda hizmet verecek yeni kitap kafeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Geniş yelpazeye sahip birçok kitabın da gençlerle buluşacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Kitap kafemizde tarihin kutbu Halil İnalcık Hoca’mızdan edebiyatımızın pusulası Mustafa Kutlu Hoca’mıza, Yedi Güzel Adam’ın gönüllere dokunan eserlerinden bilim kurgu romanlarına kadar 3 bin kitap bulunuyor. Bu ortamda zaman çok hızlı akacak. Gençlerimizin de zamanı kaçırmasını istemiyorum. Bu nedenle geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimize ücretsiz internet desteği de sağlayacağız” dedi.