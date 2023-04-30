|
Gündem

Başakşehir gençliğine butik kitap kafe

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 80 kişinin aynı anda hizmet verecek yeni kitap kafeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

04:00 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Başakşehir'de gençliğe kitap kafe.

Başakşehir'de gençliğe kitap kafe.

Başakşehir Belediyesi, gençlerin ev ortamında ders çalışması, fikir alışverişinde bulunması ve kitap okuması için hayata geçirdiği kitap kafelere bir yenisini daha ekledi. Altınşehir Kültür Yaşam Merkezi’nin üst katı yeniden tasarlanarak kitap kafeye dönüştürüldü. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 80 kişinin aynı anda hizmet verecek yeni kitap kafeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

3 BİN KİTAP BULUNUYOR

Geniş yelpazeye sahip birçok kitabın da gençlerle buluşacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Kitap kafemizde tarihin kutbu Halil İnalcık Hoca’mızdan edebiyatımızın pusulası Mustafa Kutlu Hoca’mıza, Yedi Güzel Adam’ın gönüllere dokunan eserlerinden bilim kurgu romanlarına kadar 3 bin kitap bulunuyor. Bu ortamda zaman çok hızlı akacak. Gençlerimizin de zamanı kaçırmasını istemiyorum. Bu nedenle geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimize ücretsiz internet desteği de sağlayacağız” dedi.




#Başakşehir Belediyesi
#Altınşehir Kültür Yaşam Merkezi
#Yasin Kartoğlu
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.