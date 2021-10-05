​Başakşehir hayvan bakımevi açıldı

Başakşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için inşa edilen Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi açıldı. Temeli geçen yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde atılan ve bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan merkezin hizmete alım törenine, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yıldız Konal Süslü, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Başkanı Sanatçı Ömür Gedik ve çok sayıda Başakşehirli hayvansever katıldı.

SEVİMLİ DOSTLAR İÇİN TAM DONANIMLI HASTANE

Sokak hayvanlarının her türlü tedavi ve bakımlarının yapılacağı tam donanımlı hastaneyi hizmete almanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde mutluluğumuza mutluluk katacak ve can dostlarımızın yeni yuvası olacak Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’miz kapılarını açıyor. Başakşehir’imize tam donanımlı harika bir hayvan hastanesi kazandırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir yıl önce, yine 4 Ekim’de hastanemizin temelini atmıştık. Bir yıl sonra can dostlarımızın yeni sıcak yuvası olacak hayvan hastanemizi hizmete alıyoruz.” şeklinde konuştu.

TÜM İHTİYAÇLARI BİZ KARŞILAYACAĞIZ

Kayabaşı Mahallesi’nde 5 bin 300 metrekarelik arazi üzerine tam donanımlı bir merkez kurduklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Kısa süre içerisinde merkezimizi tamamladık. Kuduz müşahede padogları, alttan ısıtmalı bakım ve tedavi padogları, muayene, operasyon, anestezi ve görüntüleme odası bulunuyor. Laboratuvar, kedi ve köpek üniteleri kanatlı hayvanlarımız için özel alan, yağmur suyu toplama deposu ve daha fazlası Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’mizde yer alıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesine de işaret eden Başkan Yasin Kartoğlu, “Özellikle Başakşehirli komşularımızı en az bir can dostumuzu sahiplenmeye davet ediyorum. Ayrıca sevimli dostlarımızın bir yıllık mama ve aşı ihtiyaçlarını da biz karşılayacağız” dedi.