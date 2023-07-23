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Başakşehir kentsel yenileme ile model oldu

Başakşehir Belediyesi, kentsel yenilemede hız kesmiyor. Şahintepe Mahallesi’nde yeni bir kentsel yenileme projesine daha başladıklarını duyuran Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Vatandaşlarımız ister bireysel, ister ada bazlı inşaatlarını yapabilmeleri için tüm süreçleri işletiyoruz” dedi.

04:00 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Başakşehir Şahintepe Mahallesi.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi.

Başakşehir Belediyesi, kentsel yenileme çalışmalarıyla Türkiye’ye rol model olmaya devam ediyor. Güvercintepe, Şahintepe ve Ziya Gökalp mahallelerindeki kentsel yenileme projeleriyle modern ve depreme dayanıklı konutlar üretiliyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Şahintepe Mahallesi’nde temeli atılan ve yapımı hızla devam eden yeni kentsel yenileme projesini yerinde inceledi.

Yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Kartoğlu, “Şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve doğal afetlere karşı daha dayanıklı konutlar üretmek adına kentsel yenilemeye çok önem veriyoruz. Güvercintepe, Ziya Gökalp ve Şahintepe’de büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR’İN VİZYONUNU YANSITACAK

Şahintepe Mahallesi’nde yapımına başlanan kentsel yenileme projelerinin ardından ada bazlı çalışmalara hız verdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Hak sahibi komşularımızla birlikte plan ve projelerimizi titizlikle hazırladık. Yeni etap konutlarımız aynı zamanda Başakşehir’imizin güzelliğini, sosyal donatı alanlarını ve vizyonunu da yansıtacak. Vatandaşlarımız ister bireysel, ister ada bazlı inşaatlarını yapabilmeleri için tüm süreçleri işletiyoruz. Deprem riskini biliyoruz. El birliği ile binalarımızı yenilemek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina stokunu yenileme çalışmalarıyla yüzde 13’e indirdik” dedi.



#Başakşehir Belediyesi
#Kentsel Dönüşüm
#İnşaat
#Restorasyon
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