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İSTANBUL

Başakşehir Şehir Hastanesi yolu yarıladı

Eyfel Kulesi’nin yaklaşık 10 katı ağırlığında demirin kullanıldığı, dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 53’ü tamamlandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “İnşallah 2020 sonu itibariyle milletimizin hizmetine sunulmuş olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir Şehir Hastanesi
Başakşehir Şehir Hastanesi

Tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda inşaatı süren hastaneyi İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. İnşaatının yaklaşık yüzde 53’ü tamamlanan şehir hastanesi 8 bloktan oluşuyor. Bu kapsamda dev şehir hastanesi bünyesindeki Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri ile toplamda 2 bin 682 yatağıyla vatandaşlara hizmet verecek.

İnşaat alanına arka arkaya giriş yapan TIR’lar demirinden kumuna, yalıtım malzemesinden havalandırma ekipmanlarına kadar taşıdıkları malzemelerle çalışmaların aksamadan yürümesini sağlıyor.

DEPREM ANINDA AMELİYAT

10 bin kişiye istihdam sağlayacak olan yapı, ana hastane binasında yer alan 2 bin 68 sismik izolatörle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binalarından olacak. Dev hastanenin temelinde bulunan sismik izolatörler sayesinde hastanede deprem anında bile ameliyatlar aksamadan devam edecek. Yüzde 53’ü tamamlanan şehir hastanesinde devam eden çalışmalar ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde 2020 yılında hizmete açılması planlanan şehir hastanesinde gelinen nokta gözler önüne serildi.

65 BİN KİŞİYE GÜNLÜK HİZMET

İstanbul’un sağlık hizmetleri noktasında önemli bir yol aldığını ve çalışmaların devam ettiğini ifade ederek hastane hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Çalışmalar çok hızlı ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği dünyada örnek alınan projelerden biri. Biz de bu projenin bir an önce bitmesi için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah 2020 sonu itibariyle milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Bittiğinde tahminimiz on bin kişi çalışacak. Yaklaşık 65 bin kişi günlük olarak hizmet alacak. 2 bin 682 yataklı, 89 tane ameliyathanesi olan gerçekten sağlık anlamında şaheser bir hastane” dedi.

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  • Eyfel Kulesi’nin 10 katı demir kullanılıyor
  • Öte yandan inşaatı devam eden hastaneyle ilgili ilginç detaylar da ortaya çıktı. Hastane projesi kapsamında toplamda 95 bin ton demir kullanımı planlanırken bu rakam 10 tane Eyfel Kulesi ağırlığına eş değer, bina içinde ve cephede kullanılacak toplamda 400 bin metrekare seramik malzemesi 50 futbol sahasını kaplamaya yetecek. Ayrıca, proje kapsamında kullanılacak toplamda 12 bin kilometre kablo yaklaşık olarak dünyanın çapına denk geliyor. Proje kapsamında toplamda 1 milyon metreküp beton kullanılacak olup bu rakam dünyanın en yüksek binası Burj Al Khalifa’da kullanılan betonun 3 katını oluşturuyor.

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