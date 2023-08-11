Başakşehir spora ve yeşil alana doyuyor

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Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alan miktarını artırmak için yeni adımlar atmayı sürdürüyor. Başak Mahallesi’nde bulunan 4. Etap Parkı’ndaki yenileme ve genişletme çalışmaları tamamlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni park ve yürüyüş yolunu Başakşehir sakinleriyle birlikte hizmete aldı.
24 BİN 300 METREKARE ALAN
“Tüketen değil, üreten belediyecilik” anlayışıyla mevcut park ve yürüyüş yolunu tamamen yenilediklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Parkımızın toplam genişliği 17 bin metrekareydi. Yaptığımız yenileme ve genişletme çalışmalarıyla parkımızı 24 bin 300 metrekareye çıkardık. Mevcuttaki bin 70 metre uzunluğundaki yıpranmış karo kauçuk yürüyüş yolunu da daha konforlu kauçuk yürüyüş yolu olarak düzenledik. Bunun yanına bir de 870 metre uzunluğundaki bisiklet yolumuzu ekledik” şeklinde konuştu.
KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK
4. Etap Parkı’ndaki aydınlatma sisteminin de yenilendiğine dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Parkımız enerjisini kendi üretecek. Bunun için 43 güneş enerjili aydınlatma direğinin montajını tamamladık. Çocuk oyun alanı ile fitness alanlarını zeminleriyle beraber tamamen yeniledik. Mevcuttaki ağaçlarımızı koruyup, ilave olarak 455 yeni ağaç daha ekledik” dedi.