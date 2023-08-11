Başakşehir spora ve yeşil alana doyuyor

“Tüketen değil, üreten belediyecilik” anlayışıyla mevcut park ve yürüyüş yolunu tamamen yenilediklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Parkımızın toplam genişliği 17 bin metrekareydi. Yaptığımız yenileme ve genişletme çalışmalarıyla parkımızı 24 bin 300 metrekareye çıkardık. Mevcuttaki bin 70 metre uzunluğundaki yıpranmış karo kauçuk yürüyüş yolunu da daha konforlu kauçuk yürüyüş yolu olarak düzenledik. Bunun yanına bir de 870 metre uzunluğundaki bisiklet yolumuzu ekledik” şeklinde konuştu.