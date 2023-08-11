|
Gündem

Başakşehir spora ve yeşil alana doyuyor

Başakşehir Belediyesi, 4. Etap’taki park ve yürüyüş yolunda yenileme ve genişletme çalışmalarını tamamladı. İlçedeki sosyal donatı alanlarını artırdıklarını söyleyen Başkan Yasin Kartoğlu, “Daha fazla yeşil, daha yaşanabilir yarınların habercisidir” dedi.

04:00 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alan miktarını artırmak için yeni adımlar atmayı sürdürüyor. Başak Mahallesi’nde bulunan 4. Etap Parkı’ndaki yenileme ve genişletme çalışmaları tamamlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni park ve yürüyüş yolunu Başakşehir sakinleriyle birlikte hizmete aldı.


24 BİN 300 METREKARE ALAN

“Tüketen değil, üreten belediyecilik” anlayışıyla mevcut park ve yürüyüş yolunu tamamen yenilediklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Parkımızın toplam genişliği 17 bin metrekareydi. Yaptığımız yenileme ve genişletme çalışmalarıyla parkımızı 24 bin 300 metrekareye çıkardık. Mevcuttaki bin 70 metre uzunluğundaki yıpranmış karo kauçuk yürüyüş yolunu da daha konforlu kauçuk yürüyüş yolu olarak düzenledik. Bunun yanına bir de 870 metre uzunluğundaki bisiklet yolumuzu ekledik” şeklinde konuştu.


KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

4. Etap Parkı’ndaki aydınlatma sisteminin de yenilendiğine dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Parkımız enerjisini kendi üretecek. Bunun için 43 güneş enerjili aydınlatma direğinin montajını tamamladık. Çocuk oyun alanı ile fitness alanlarını zeminleriyle beraber tamamen yeniledik. Mevcuttaki ağaçlarımızı koruyup, ilave olarak 455 yeni ağaç daha ekledik” dedi.


#Başakşehir Belediyesi
#yeşil alan
#spor
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Malatya fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler