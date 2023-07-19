Başakşehir voleybolla ter atıyor

Turnuvanın açılış maçı kıyasıya rekabete sahne oldu. İlk maçta parkeye çıkan Anadolu ve Kayabeyi takımları arasında son sayıya kadar mücadele sürdü. Rakibi karşısında daha etkili olan Anadolu takımı, maçı 2-0’lık skorla kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.