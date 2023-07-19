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Başakşehir voleybolla ter atıyor

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Başakşehirli Voleybol Turnuvası büyük bir heyecanla başladı.

04:00 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Başakşehirli Voleybol Turnuvası

Başakşehirli Voleybol Turnuvası

Turnuvanın açılış maçı kıyasıya rekabete sahne oldu. İlk maçta parkeye çıkan Anadolu ve Kayabeyi takımları arasında son sayıya kadar mücadele sürdü. Rakibi karşısında daha etkili olan Anadolu takımı, maçı 2-0’lık skorla kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

35 TAKIMDA 450 SPORCU MÜCADELE EDECEK

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda düzenlenen turnuvada 450 Başakşehirlinin yer aldığı 35 takım kozlarını paylaşacak. Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuva, yaz sonuna kadar devam edecek. İlçe sakinlerinin kaynaşması ve sosyalleşmesini sağlayacak turnuvanın sonunda dereceye girecek takımlara çeşitli ödüller verilecek.



#Başakşehir Belediyesi
#Voleybol Turnuvası
#Spor
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