Gündem Başakşehirde 112 acil sağlık ekipleri hamile kadının doğumunu evde gerçekleştirdi
İSTANBUL

Başakşehir’de 112 acil sağlık ekipleri hamile kadının doğumunu evde gerçekleştirdi

Başakşehir’de hamile kadının acil çağrısı üzerine adrese giden 112 sağlık ekipleri, kar nedeniyle hastaneye yetişemeyeceklerini anlayınca doğumu evde gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin anne ve bebeği kar altında hastaneye ulaştırma mücadelesi kameraya yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Başakşehir’de 112 acil sağlık ekipleri hamile kadının doğumunu evde gerçekleştirdi
yetişecek zamanın olmadığını belirleyen sağlık ekipleri, doğumu evde gerçekleştirdi.

112 acil sağlık ekipleri, saat 16.40’da doğum ihbarı üzerine Başakşehir Şahintepe Mahallesi’ndeki adrese gitti. Hamile kadının muayenesini gerçekleştiren ekipler doğumun başladığını tespit etti.

Kar yağışının şiddetini artırması üzerine hastaneye yetişecek zamanın olmadığını belirleyen sağlık ekipleri, doğumu evde gerçekleştirdi.

İHA

ANNE VE BEBEK HASTANEYE DOĞUMDAN SONRA UZUN UĞRAŞLARLA GÖTÜRÜLEBİLDİ

Doğumun gerçekleşmesi ardından bu kez de yeni doğan erkek bebek ve ailesini hastaneye götürmek için mücadeleye başladı. Yoğun kar yağışı ve yolda kalan araçların oluşturduğu trafik sebebiyle büyük çaba sarf eden sağlık ekipleri uzun uğraşlar sonucunda anne, baba ve bebeği Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldı.

İHA

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Zor şartlarda görev yapan acil sağlık personelleri Kadir Önlü, Sait Seyitoğlu ve Ayetullah Özkan anne ve bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
FOTOĞRAF 8
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Beyşehir ilçesi Doğanbey Mahallesi Kükürt yaylasında hayvancılıkla uğraşan Havva Cantürk'ün saat 01.00 sıralarında doğum sancıları tuttu.
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Bunun üzerine aile kendi araçlarıyla hastaneye gitmek için yola çıktı, bir taraftan 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans istendi.
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Ancak kar yağışı nedeniyle yolun kapanması üzerine Cantürk'ün içinde bulunduğu araç mahsur kaldı.
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Sağlık ekipleri de yolun kapalı olması nedeniyle bölgeye ulaşamayınca, Beyşehir Belediyesi'ne haber verilerek, yolu açmak için çalışma başlatıldı.
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Havva Cantürk ise çalışmalar sırasında otomobilde doğum yaparak kız bebeği dünyaya getirdi. Belediye ekiplerinin 11 kilometrelik yolu açmasının ardından anne ve bebeği ambulansa alınarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Yengesi Havva Cantürk'ün araçta doğum yaptığını belirten Mehmet Arat, \"Doğanbey biraz yüksek olduğu için kar yağışından fazla etkilendi. Dayım yaylada hayvancılık yapıyor. Yollarımız da kapalı. Yengemin doğum sancısı başlayınca muhtarımıza ve belediyeye haber verdik. Bir taraftan da ambulansı aradık. Biz de o sırada kendi aracımızla yola çıktı. Doğum arabada gerçekleşti. Sağ olsun belediye ekipleri yolu açınca ambulans ulaştı ve sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğunu söylediler. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdık. Yardımcı oldukları için Belediye Başkanımız Adil Bayındır ve muhtarımızdan Allah razı olsun\" dedi.
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Yaylada doğum sancısı başladı, karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
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Yaylada doğum sancısı başladı, karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
Karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaylada hayvancılık yapan Havva Cantürk'ün doğum sancıları başladı. Kendi araçlarıyla hastaneye gitmek için yola çıkan aile kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Hamile kadın, hastaneye ulaştırılamayınca otomobilde doğum yaparak kız bebek dünyaya getirdi.
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