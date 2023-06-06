Başakşehir’de 5 bin fidan toprakla buluştu

Başakşehir'de 5 bin fidan dikildi.
Yeşil alanları her geçen gün artıran Başakşehir Belediyesi, 1 milyon ağaç hedefine de emin adımlarla ilerliyor. İlçe geneline dikilen fidanların üretimini artırmak amacıyla Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’ne Fidan Üretim Merkezi yapıldı. 40 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalar ile bugüne kadar 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.
GELECEĞİMİZE UMUT OLACAK
Bahçeşehir Fidan Üretim Merkezi’nde manolya, ıhlamur, bambu, karaçam ve fıstık çamı fideleri özenle toprağa dikiliyor. Her bir fidenin bakımları da titizlikle yapılıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bahçeşehir Fidan Üretim Merkezi’miz umut olacak. Amacımız her mevsim ulaşılabilir yeşil, hedefimiz
1 milyon ağaç” dedi.