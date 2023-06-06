Başakşehir’de 5 bin fidan toprakla buluştu

Yeşil alanları her geçen gün artıran Başakşehir Belediyesi, 1 milyon ağaç hedefine de emin adımlarla ilerliyor. İlçe geneline dikilen fidanların üretimini artırmak amacıyla Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’ne Fidan Üretim Merkezi yapıldı. 40 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalar ile bugüne kadar 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.