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Başakşehir’de 5 bin fidan toprakla buluştu

Başakşehir Belediyesi, 1 milyon ağaç hedefine de emin adımlarla ilerliyor.

04:00 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Başakşehir'de 5 bin fidan dikildi.

Başakşehir'de 5 bin fidan dikildi.

Yeşil alanları her geçen gün artıran Başakşehir Belediyesi, 1 milyon ağaç hedefine de emin adımlarla ilerliyor. İlçe geneline dikilen fidanların üretimini artırmak amacıyla Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’ne Fidan Üretim Merkezi yapıldı. 40 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalar ile bugüne kadar 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

GELECEĞİMİZE UMUT OLACAK

Bahçeşehir Fidan Üretim Merkezi’nde manolya, ıhlamur, bambu, karaçam ve fıstık çamı fideleri özenle toprağa dikiliyor. Her bir fidenin bakımları da titizlikle yapılıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bahçeşehir Fidan Üretim Merkezi’miz umut olacak. Amacımız her mevsim ulaşılabilir yeşil, hedefimiz

1 milyon ağaç” dedi.



#Başakşehir Belediyesi
#Yasin Kartoğlu
#fidan desteği
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