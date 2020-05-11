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Gündem Başakşehirde Ekosisteme dost sivrisinek mücadelesi
İSTANBUL

Başakşehir'de 'Ekosisteme dost' sivrisinek mücadelesi

Başakşehir Belediyesi İstanbul’da ilk kez hayata geçirilen “Teknolojik Ulusal Vektör Mücadelesi Hizmet Projesi” ile sivrisineklere karşı ekosisteme dost biyolojik mücadele başlattı. Başka canlılara zarar vermeyen ilaçlama çalışmalarında, mobil ve insansız hava aracı teknolojileri kullanılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu.

Başakşehir Belediyesi, sivrisineklerin bulunduğu alanları kontrol altına almak için teknolojik bir proje hazırladı. Mobil ve insansız hava aracı teknolojileriyle donatılan proje ile elde edilen tüm veriler oluşturulan veri merkezinde işleniyor.

  • Sivrisinek gibi zararlı canlıların davranışları bu merkezde izlenerek sebep oldukları hastalıkların kontrol altına alınmasına imkân sağlanacak.

İlaçlamaların en büyük avantajı ise tamamen biyolojik olması ve diğer canlılara hiçbir zarar vermemesi.

Diğer canlılara hiçbir zararı yok

Araçların giremediği bataklık gibi alanların ilaçlanması amacıyla özel olarak üretilen amfibik araç, biocopter, biodrone, Mistblower ve elektrikli ilaçlama bisikleti gibi donanımlı araçlarla yapılan müdahaleler sayesinde sivrisinekler, henüz larva aşamasındayken yok edilecek.

İlaçlamaların en büyük avantajı ise tamamen biyolojik olması ve diğer canlılara hiçbir zarar vermemesi.

İlaçlamaların en büyük avantajı ise tamamen biyolojik olması ve diğer canlılara hiçbir zarar vermemesi.

“Başakşehirlilerin sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul’da ilk kez yapılan çalışmayla ilgili olarak, “Sivrisineklerin bulunduğu alanları kontrol altına almak için teknolojik bir proje hazırladık. Bu proje insansız hava araçlarıyla donatıldı. Oluşturduğumuz veri merkezinde bu alanlardan elde ettiğimiz tüm verileri işliyoruz. Başakşehirlilerin sağlığı ve sorunsuz bir yaz mevsimi geçirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

İlaçlamaların en büyük avantajı ise tamamen biyolojik olması ve diğer canlılara hiçbir zarar vermemesi.

Sivrsinekler yılda 750 bin ölüme neden oluyor

Sivrisinekler, bulaşıcı hastalıklarda dünyanın en tehlikeli canlıları arasında başta geliyor. Dünyada yılda yaklaşık 750 bin insan, sivrisineklerden kaynaklanan hastalıklar sebebiyle ölüyor.

İlaçlamaların en büyük avantajı ise tamamen biyolojik olması ve diğer canlılara hiçbir zarar vermemesi.nn

Bir süredir koronavirüsle yoğun bir mücadele içinde olan dünyada, sivrisineklerin koronavirüs bulaştırdığına dair bir vaka görülmedi. Ancak bu tip hastalıkların şiddetine etki edebilen sivrisineklerin sayılarının azaltılması toplum sağlığı açısından hayli önemli.

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