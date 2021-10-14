​Başakşehir’de fiyat artışına geçit yok ​

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürünlerdeki fiyat artışı ile reyon ve kasa fiyat değişikliklerinin yanında paketli ürünlerin gramajını tek tek kontrol etti.

İlçe genelindeki marketler ve fırınlarda denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürünlerdeki fiyat artışı ile reyon ve kasa fiyat değişikliklerinin yanında paketli ürünlerin gramajını tek tek kontrol etti. Yapılan kontrollerde, ürünlere ait kayıtlı fiyat bilgileri ile market reyonlarındaki güncel fiyat bilgileri ekipler tarafından karşılaştırdı.

Başakşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, serbest rekabet ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olan işletmeler hakkında vatandaşların da Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’nı arayarak şikâyetlerini iletebileceklerini ifade etti.