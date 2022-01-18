Gündem Başakşehirde hamile hemşireye saldıran baba ve oğluna tutuklama
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Başakşehir'de hamile hemşireye saldıran baba ve oğluna tutuklama

İstanbul Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşireyi dövdükleri iddia edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Başakşehirde hamile hemşireye saldıran baba ve oğluna tutuklama
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu. 4 saldırgan ifadelerinin ardından serbest kaldı.

YENİDEN 2 GÖZALTI KARARI

Ancak saldırganlardan 2 hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeniden gözaltı kararı verildi.

Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen şüpheliler Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı.

Hamile hemşireye hasta yakınlarından saldırı
GÜNDEM
Hamile hemşireye hasta yakınlarından saldırı


BAKAN KOCA: KAMU VİCDANI ADINA MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2’si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir. Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır" dedi.

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