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Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi: Yaralılar var

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde İETT otobüsü devrildi. Biri çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kazaya ilişkin "Her yere metro, her yerde metro hedefinden sapan İBB yönetiminin İstanbulluyu her yerde arıza, her yerde kaza gerçeğiyle tanıştırdığına üzülerek şahitlik ediyoruz" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.

Pınar Görgü
15:48 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Güvercintepe’de viraja hızlı girdiği iddia edilen İETT otobüsü devrildi.

Güvercintepe’de viraja hızlı girdiği iddia edilen İETT otobüsü devrildi.

Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi

Kazada, otobüsteki biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

'İBB yönetimi İstanbulluyu her yerde arıza her yerde kaza gerçeğiyle tanıştırdı'

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu kazaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kartoğlu, paylaşımında,
"Güvercintepe mahallemizde meydana gelen kazadan etkilenen tüm komşularımıza geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun.

Her yere metro, her yerde metro hedefinden sapan İBB yönetiminin İstanbulluyu her yerde arıza, her yerde kaza gerçeğiyle tanıştırdığına üzülerek şahitlik ediyoruz.

Ulaşım konusundaki tüm çağrılara kapı duvar olan İBB yönetimini gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum
" ifadelerine yer verdi.


#İETT
#kaza
#otobüs
#Başakşehir
#İBB
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