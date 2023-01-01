Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi: Yaralılar var

Güvercintepe’de viraja hızlı girdiği iddia edilen İETT otobüsü devrildi.
Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi
Kazada, otobüsteki biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
'İBB yönetimi İstanbulluyu her yerde arıza her yerde kaza gerçeğiyle tanıştırdı'
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu kazaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.