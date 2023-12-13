Başakşehir'de ikinci istihdam zirvesi yapıldı

Zirvenin açılışında katılımcılara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Üç özel oturumda birbirinden değerli isimler, kendi alanları başta olmak üzere, istihdama dair görüşlerini, fikirlerini ve çok kıymetli tecrübelerini paylaşacaklar. Diğer taraftan zirve kapsamında gerçekleştireceğimiz çalıştayda 6 farklı konuyu, yine alanlarında uzman katılımcılarımızla ele alacağız. Türkiye Yüzyılı’nda istihdama yönelik destekleyici, geliştirici ve uygulanabilir öneriler sunmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.