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İSTANBUL

Başakşehir’de polis ekiplerine silahlı saldırı: Bir polis yaralı

Başakşehir’de maskeli bir şahıs, seyir halindeki polis ekiplerine silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda bir polis memuru yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Başakşehir’de polis ekiplerine silahlı saldırı: Bir polis yaralı
Başakşehir’de polis ekiplerine silahlı saldırı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, iki polis memuru araç ile sokakta seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından ateş açıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Saldırıda aracın yolcu koltuğundan oturan polis memuru E.K. yaralandı. Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine kaldırıldı.

Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırgan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağladı.

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