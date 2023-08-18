Başakşehir’de riskli bina stoku sıfıra inecek

Başakşehir Belediyesi, kentsel yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başakşehir’in ilçe olduğu 2009 yılından itibaren titizlikle yürütülen çalışmalar, özelikle son yıllarda büyük ivme kazandı. Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort başta olmak üzere hayata geçirilen sosyal konut ve kentsel yenileme projeleri ile Başakşehir Belediyesi, Türkiye’ye öncü ve örnek olmayı başardı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 17 Ağustos Marmara depreminin 24’üncü yıl dönümünde, ilçe genelinde tamamlanan, devam eden ve planlanan kentsel yenileme çalışmalarının detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ

17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara depreminde yaşanan acılarının yüreklerdeki tazeliğini hâlâ koruduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, “Benzer acıların Başakşehir’de de yaşanmaması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizin dört bir yanındaki sosyal konut ve kentsel yenileme projeleriyle depreme dayanaklı modern konutlar inşa ediyoruz. Başakşehir’deki yaşam kalitesini sürekli yükseltirken, ülkemize de örnek ve öncü olduk. İstanbul’un en sağlam zeminine sahip ilçelerinin başında geliyoruz. Bu avantajımızla birlikte deprem ve doğal afet riskini en aza indirmek için ince eleyip sık dokuyoruz” diye konuştu.

5 YIL İÇİNDE SIFIRA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla yerinde ve kalıcı çözümler ürettiklerinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “2009 yılında kurulan Başakşehir’in riskli bina stokunda hızlıca güncellemeler yaptık. Yüzde 50 olan riskli bina oranımızı yüzde 13’e düşürdük. Önümüze yeni hedefler koyduk. İlçemizdeki riskli bina oranımızı 2 yıl içinde yüzde 8’e, 5 yıl içinde ise sıfıra indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Komşularımla birlikte başaracağız

Başakşehir’de ada bazlı çalışmalar ile hem şehri yenilediklerini, hem de yaşam kalitesini yükselttiklerine değinen Başkan Kartoğlu, “Otoparkı ve yeşil alanları olan, insanların konforlu yaşama ulaştığı güzel mekânlar inşa ediyoruz. En büyük hayalim, şehrimizde riskli binaların tamamının yenilenmesi ve tüm komşularımın evlerinde deprem korkusundan uzak, güvenli bir şekilde yaşaması. Bunu Başakşehirli komşularımla birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.











