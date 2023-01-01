Başakşehir’de sağlık yatırımları

Sağlığın şehri Başakşehri’de yatırım halkalarına bir yenisini daha ilave ettiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Tarihten gelen sağlığın merkezi olma geleneğimizi, Türkiye Yüzyılı’nda da kararlı ve emin adımlarla sürdürüyoruz. Yeni aile sağlığı merkezlerimizle sağlık altyapımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Bugün sağlık yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemenin haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız Ahmet Balamir Aile Sağlığı Merkezimiz şehrimize ve komşularımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile sağlığın merkezi haline gelen Başakşehir’de hizmet kalitesini diama bir üst seviyeye çıkardıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Belediye olarak en büyük zenginlik sağlığımız için imkânlarımızı seferber ediyor, gerekli tüm adımları atıyoruz. Ahmet Balamir Aile Sağlığı Merkezi’nde muayene odalarının yanında aşı - bebek izleme, gebe izleme, emzirme ve aile planlama odaları yer alıyor” dedi.