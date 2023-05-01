Başakşehir’de ‘Sahneye İlk Adım’ sertifikası

İstanbul Başakşehir Tiyatro Akademisi’nin tiyatroya gönül veren yetişkinler için usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz’ın yönetiminde başlattığı Sahneye İlk Adım Atölyesi’nde ikinci eğitim dönemi sona erdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 120 kursiyer, sertifikalarını Başakşehir Şehir Sanat’ta düzenlenen törenle aldı. Törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Sahneye ilk adımlarını atan tiyatro sevdalıları, tören öncesinde performanslarıyla büyük beğeni topladı. Başakşehir’de sanatın gelişmesine çok önem verdiklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, “İnsanların hayal kurması ve onun etrafında koşması çok güzel bir şey. Komşularımıza bu imkanı sunmanın mutluluğunu ve onurunu hep yaşıyoruz. Biz bu hayali başta kurduk. Cengiz Küçükayvaz ve diğer hocalarımızla beraber taçlandı” dedi.