|
Gündem

Başakşehir’de ‘Sahneye İlk Adım’ sertifikası

Cengiz Küçükayvaz’ın yönetiminde başlayan Sahneye İlk Adım Atölyesi’nde ikinci eğitim dönemi sona erdi.

04:00 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
'Sahneye İlk Adım' sertifikası.

'Sahneye İlk Adım' sertifikası.

İstanbul Başakşehir Tiyatro Akademisi’nin tiyatroya gönül veren yetişkinler için usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz’ın yönetiminde başlattığı Sahneye İlk Adım Atölyesi’nde ikinci eğitim dönemi sona erdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 120 kursiyer, sertifikalarını Başakşehir Şehir Sanat’ta düzenlenen törenle aldı. Törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Sahneye ilk adımlarını atan tiyatro sevdalıları, tören öncesinde performanslarıyla büyük beğeni topladı. Başakşehir’de sanatın gelişmesine çok önem verdiklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, “İnsanların hayal kurması ve onun etrafında koşması çok güzel bir şey. Komşularımıza bu imkanı sunmanın mutluluğunu ve onurunu hep yaşıyoruz. Biz bu hayali başta kurduk. Cengiz Küçükayvaz ve diğer hocalarımızla beraber taçlandı” dedi.



#Başakşehir Belediyesi
#Tiyatro Akademisi
#Cengiz Küçükayvaz
#Sanat
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.