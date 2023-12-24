Başakşehir Belediyesi sıfır atık ve geri dönüşüme yeni bir boyut kazandırıyor. İlçe genelinde hizmet veren Mola Kafelerde yeni bir dönem başlıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sıfır atık çalışmalarına da destek olacak yeni kampanyanın detaylarını anlattı. Hassasiyetle yürüttükleri sıfır atık çalışmalarını hayatın her alanına dahil ettiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Başakşehirimizin huzur ve eğlence köşesi Mola Kafelerimizde yeni bir dönem başlıyor. Bardağıyla gelen tüm komşularım sıcak ve soğuk içeceklerini yüzde 50 indirimli alma imkânına sahip olacak. Bir diğer müjdem ise Başakşehirimizde ikamet eden üniversite öğrencisi gençlerimize. Başakşehirli mobil uygulamamızdan öğrenci kimlik kartıyla başvuru yapan tüm üniversite öğrencilerimize ismine özel kupa bardağını gönderiyoruz” dedi.