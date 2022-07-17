Gündem Başakşehirde ulaşım, konfor ve hız kazanıyor
İSTANBUL

Başakşehir’de ulaşım, konfor ve hız kazanıyor

Gökdemir Caddesi’ndeki genişletme çalışmalarının tamamladığını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ulaşımı konforlu hale getirerek hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağladık” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir’de ulaşım, konfor ve hız kazanıyor
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu

İstanbul Başakşehir Belediyesi, ilçedeki ulaşımı çok daha rahat hale getirmek adına alternatif güzergâhlar üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Şehir içi ulaşımda stratejik öneme sahip olan ve geçen yıl ilk kısmı kullanıma açılan Gökdemir Caddesi’ndeki ikinci etap çalışma tamamlandı. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, genişletme çalışmalarını planlanandan daha kısa sürede bitirdiklerini söyledi.

HEM ZAMAN HEM YAKIT TASARRUFU

Gökdemir Caddesi’nin şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlattığına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “İki mahallemizi birbirine bağlayan Gökdemir Caddesi’ni üç şeride çıkardık. İBB’nin tamamlamadığı yollardan dolayı Gökdemir Caddesi’nde genişletme çalışması yaptık. Seyahatlerimizde zaman ve yakıt tasarrufu sağladık. Sık kullandığımız güzergâhların ise en başında yer aldı” dedi.

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