Başakşehir’de ulaşım, konfor ve hız kazanıyor

Engelli vatandaşın çilesine çözüm yok: Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB iki asansörü tamir edemedi

Hilal Demir isimli engelli bir vatandaş, T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Vatan istasyonundaki iki asansörün arızalı olduğunu ve bu konuyu defalarca İBB'ye bildirmesine rağmen çözüm bulunamadığını söylemişti. Yeni Şafak'ın ocak ayında gündeme getirdiği konuyla ilgili İBB hala harekete geçmedi. Demir, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak 'Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB nasıl oluyor da iki tane asansörü aylardır tamir edemiyor?' ifadelerini kullandı.