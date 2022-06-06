Başakşehir’de yaz dolu dolu geçecek

Başakşehir Belediyesi, birbirinden farklı konseptlerle hazırladığı etikliklerle yaz aylarına damgasını vuracak. Yazlık sinemalardan çocuk şenliklerine, sosyal ve kültürel etkinliklerden şehir dışı gezilere kadar eğlenceli etkinlikler, 3 ay boyunca Başakşehirlilerle buluşturulacak.

“15 HAZİRAN’DA BAŞLIYORUZ”

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında her yaş grubuna özel etkinliklerin olacağını belirten Başkan Kartoğlu, “Bu sene çok daha güzel ve çok daha geniş bir yaz etkinliği takvimi hazırladık. 15, 16 ve 17 Haziran’da Başakşehir Millet Bahçesi, Sular Vadisi ve Bahçeşehir Gölet’te ‘Yaza Merhaba’ etkinliğimiz ile açılışımızı yapıyoruz. Her yaz döneminde olduğu gibi bu yaz döneminde de çocuklarımızı harika etkinlikler bekliyor. Bir yanda sahne gösterileri diğer yanda Başakgiller, jonglör, palyaço ve daha fazlası olacak” ifadelerini kullandı.

BİR ÇOK ETKİNLİK OLACAK

Yazlık sinema ve hafta sonu konserlerinin de kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Haftanın her günü etkinliğimiz olacak. Komşularımızın çok sevdiği Çaya Geldik’e başladık bile. Şamlar Tabiat Parkı’nda Konu Komşu Pikniği yapacak, geçmiş ile gelecek arasına köprü olacağımız kültür gezileri düzenleyeceğiz” dedi.