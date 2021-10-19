Gündem Başakşehirde Yetişkinler İçin Sahneye İlk Adım
İSTANBUL

Başakşehir’de “Yetişkinler İçin Sahneye İlk Adım”

Başakşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerden sonra yetişkinler için de tiyatro eğitimi başlatıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Başakşehir’de “Yetişkinler İçin Sahneye İlk Adım” ​
Başakşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerden sonra yetişkinler için de tiyatro eğitimi başlatıyor.

Başakşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerden sonra yetişkinler için de tiyatro eğitimi başlatıyor. Cengiz Küçükayvaz yönetimindeki “Yetişkinler İçin Sahneye İlk Adım’ tiyatro atölyesinde Altan Erkekli ve Necmi Yapıcı’nın da aralarında bulunduğu usta oyuncular, tiyatroya gönül veren Başakşehirlilere eğitim verecek.

Yaş sınırının olmadığı atölyede eğitimler usta oyuncular tarafından verilecek. Usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz yönetimindeki tiyatro atölyesinde, katılımcılara tiyatronun hayata olan etkileri, oyuncunun rolüne nasıl hazırlanması gerektiği, tiyatro disiplinler arası iletişim süreci, oyun okuma ve sahneleme gibi konular anlatılacak.

Parkımız çok amaçlı olacak
GÜNDEM
Parkımız çok amaçlı olacak
İki duran top iki gol

İki duran top iki gol

​Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor.
Eskişehirde zorlu mesai

Eskişehir'de zorlu mesai

En az 2 hafta durmadan yanıyor.
Türkiyeyi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

Alıcısı hazır

Alıcısı hazır

Kilosu 300 liradan satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.