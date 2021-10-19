​Başakşehir’de “Yetişkinler İçin Sahneye İlk Adım” ​

Başakşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerden sonra yetişkinler için de tiyatro eğitimi başlatıyor.

Başakşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerden sonra yetişkinler için de tiyatro eğitimi başlatıyor. Cengiz Küçükayvaz yönetimindeki “Yetişkinler İçin Sahneye İlk Adım’ tiyatro atölyesinde Altan Erkekli ve Necmi Yapıcı’nın da aralarında bulunduğu usta oyuncular, tiyatroya gönül veren Başakşehirlilere eğitim verecek.

Yaş sınırının olmadığı atölyede eğitimler usta oyuncular tarafından verilecek. Usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz yönetimindeki tiyatro atölyesinde, katılımcılara tiyatronun hayata olan etkileri, oyuncunun rolüne nasıl hazırlanması gerektiği, tiyatro disiplinler arası iletişim süreci, oyun okuma ve sahneleme gibi konular anlatılacak.