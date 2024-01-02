Başakşehir’e deprem izolatörlü konutlar

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Asrın felaketi, güvenli yapı stokunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi ve ilçe genelinde yürütülen kentsel yenileme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İKİ YILDA HEDEF %8

Sözlerine asrin felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Başkan Kartoğlu, “Rabbim, ülkemize, milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın inşallah. Her zorluk karşısında olduğu gibi, bugün de milletçe el ele verdik ve yaralarımızı sarıyoruz. Bu afetin gözler önüne serdiği bir diğer konu da elbette yapı güvenliği oldu. 2009 yılında riskli bina stoku oranımız yüzde elliydi. Kentsel yenileme çalışmalarımızla, ilçemizdeki riskli

oranını yüzde 13’e düşürdük. Devam eden ve planlanan projelerle riskli bina stoku oranımızı, iki yıl içinde yüzde 8’e düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

BELEDİYENİN GARANTÖRLÜĞÜNDE

Güvenli yapı stokunun önemine vurgu yapan Başkan Kartoğlu, “Özellikle deprem bölgesinde yapılan incelemeler, deprem izolatörlü yapılarda hasar olmadığını ortaya koydu. Ülkemizde deprem izolatörlerinin kullanıldığı ilk konut projesi Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde Mavera Comfort oldu. Japon Sismik İzolasyon Derneği Başkanı Profesör Akira Wada başkanlığında bir heyet ve İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütcü ile birlikte yaptığımız istişareler sonucunda hayata geçirildi. 20 Haziran 2020 tarihindeki hafriyat çalışmalarıyla başladı.706 konut ve 127 ticari ünitenin yer aldığı projedeki çalışmalar, büyük bir titizlikle yürütüldü ve artık son aşamaya gelindi. Nisan ayında sakinlerine anahtarları teslim edilecek.” diye konuştu.

JAPONLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Deprem izolatörlerinin yapı güvenliğinde bir üst aşama olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “İzolatörler deprem esnasında ve sonrasında binanın tüm fonksiyonlarının çalışmasına imkân sağlıyor. Japonya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile Japonya’nın önde gelen inşaat firmaları da inşaat alanında incelemelerde bulundu. İzolatörlü konutlara ilişkin kanunda böyle bir boşluk vardı. Geçen yılın sonunda önemli bir değişiklik yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu boşluğu giderdi. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

RiSKLi BiNA STOKU SIFIRA iNECEK

Başakşehir Belediyesi, kentsel yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başakşehir’in ilçe olduğu 2009 yılından itibaren titizlikle yürütülen çalışmalar, özelikle son yıllarda büyük ivme kazandı. Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort başta olmak üzere hayata geçirilen sosyal konut ve kentsel yenileme projeleri ile Başakşehir Belediyesi, Türkiye’ye öncü ve örnek olmayı başardı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 24’üncü yıl dönümünde, ilçe genelinde tamamlanan, devam eden ve planlanan kentsel yenileme çalışmalarının detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ

17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’nde yaşanan acılarının yüreklerdeki tazeliğini hala koruduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, “Benzer acıların Başakşehir’de de yaşanmaması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizin dört bir yanındaki sosyal konut ve kentsel yenileme projeleriyle depreme dayanaklı modern konutlar inşa ediyoruz. Başakşehir’deki yaşam kalitesini sürekli yükseltirken, ülkemize de örnek ve öncü olduk. İstanbul’un en sağlam zeminine sahip ilçelerinin başında geliyoruz. Bu avantajımızla birlikte deprem ve doğal afet riskini en aza indirmek için ince eleyip sık dokuyoruz.” diye konuştu.

5 YIL İÇİNDE SIFIRA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla yerinde ve kalıcı çözümler ürettiklerinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “2009 yılında kurulan Başakşehir’in riskli bina stokunda hızlıca güncellemeler yaptık. Yüzde 50 olan riskli bina oranımızı yüzde 13’e düşürdük. Önümüze yeni hedefler koyduk. İlçemizdeki riskli bina oranımızı 2 yıl içinde yüzde 8’e, 5 yıl içinde ise sıfıra indirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

KENTSEL YENİLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

İlçe genelindeki kentsel yenileme çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Başakkent Gölet Evleri’ni inşa ettik, Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort ve Yuvam Bahçeşehir Evleri’nde yaşam başladı. Kayapark Sakura Evleri, Şahintepe Burgaz Çarşı Evleri 1, Burgaz Çarşı Evleri 2 ve Burgaz İnci Evleri’nde de çalışmalarımız hızla sürüyor.” dedi.

BAŞAKŞEHİRLİ KOMŞULARIMLA BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Başakşehir’de ada bazlı çalışmalar ile hem şehri yenilediklerini, hem de yaşam kalitesini yükselttiklerine değinen Başkan Kartoğlu, “Otoparkı ve yeşil alanları olan, insanların konforlu yaşama ulaştığı güzel mekânlar inşa ediyoruz. En büyük hayalim, şehrimizde riskli binaların tamamının yenilenmesi ve tüm komşularımın evlerinde deprem korkusundan uzak, güvenli bir şekilde yaşaması. Bunu Başakşehirli komşularımla birlikte başaracağız” dedi.

Türkiye Yüzyılı’nda gençlik ve spor çalıştayı

Başakşehir Belediyesi, gençliğin ve sporun şehrinde bir çalıştaya daha ev sahipliği yaptı. Türkiye Yüzyılı’nda Gençlik ve Spor Çalıştayı’nda akademisyenler, spor yöneticileri, eğitmenler ve gençler, altı konu başlığında gerçekleştirilen oturumlarda Türkiye Yüzyılı’nda gençliği ve sporu tüm yönleriyle ele aldı.

Başakşehir Belediyesi, Spor Araştırma ve Geliştirme Merkezi (SARGEM), Medeniyet Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi ve Rams Başakşehir Futbol Kulübü iş birliğinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı’nda Gençlik ve Spor Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Üniversite rektörleri, akademisyenler ve gençlerin katıldığı çalıştayda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türkiye Yüzyılı’nda belirlenen hedeflere gençlerle birlikte ulaşacaklarını söyledi.

İŞİMİZ DE GÜCÜMÜZ DE GENÇLİK

Gençlik için her alanda yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Bu akademik çalışmada tek bir amacımız var; bugün ortaya çıkacak görüş, öneri ve katkılar doğrultusunda gerekli adımları atmak ve gençliğe değer katacak çalışmaları hayata geçirmek. Zira işimiz de gücümüz de gençlik. Biliyoruz ki, fırsat verildiğinde bizim gençlerimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yok. Gençlerimize bu yüzden fazlasıyla inanıyor ve güveniyoruz. Yaşıtlarına göre daha dinamik, daha kararlı ve en önemlisi daha azimliler.” şeklinde konuştu.

HEDEFLERİMİZE GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜYORUZ

Başakşehir’e dair alınan her kararda gençlerin de imzasının olduğunu vurgulayan Başkan Kartoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Gençliği ve gençlik yatırımlarını milli sorumluluk olarak görüyorum. Planlarımızı bu bilinçle yapıyor, hedeflerimizi bu bilinçle belirliyor, hizmet ve yatırımlarımızı da bu bilinçle hayata geçiriyoruz. Gençlerin talepleri doğrultusunda yeni yatırımlarımıza ve projelerimize de birlikte imza atıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyecek, hayallerimizi de birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak olan bugünün gençleridir.”







