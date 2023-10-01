|
Gündem

Başakşehir’e dört dörtlük spor parkı

Başakşehir Belediyesi, spor parklarının sayısını artırıyor. Spor yatırımlarının yeni durağı Altınşehir Spor Parkı’nda incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kısa süre içinde hizmete açılacak tesisin 8 bin metrekare üzerine inşa edildiğini ifade etti.

04:00 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Başakşehir Belediyesi, spor parklarının sayısını artırıyor.

Başakşehir Belediyesi, spor parklarının sayısını artırıyor.

Başakşehir Belediyesi, spor parklarının sayısını artırıyor. Spor yatırımlarının yeni durağı Altınşehir Spor Parkı’nda incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kısa süre içinde hizmete açılacak tesisin 8 bin metrekare üzerine inşa edildiğini ifade etti. Altınşehir Millet Bahçesi’ndeki spor parkında sona geldiğini belirten Kartoğlu, “Spor parkımızı 8 bin metrekare alan üzerine inşa ettik. Kapalı futbol sahası, kapalı çok amaçlı saha ve açık hava fitness alanımız ile dört dörtlük oldu. İlçemizin dört bir yanındaki spor parklarımızda Türkiye Yüzyılı'nın şampiyon sporcularını yetiştiriyoruz” dedi. Kartoğlu, ilçenin dört bir yanındaki spor tesislerine yenilerini eklemek için çalış-tıklarını vurguladı.



#Başakşehir Belediyesi
#Yasin Kartoğlu
#Hizmet
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray 1-0 geriye düştüğü MKE Ankaragücü maçından 2-1 galip ayrıldı