Başakşehir’e dört dörtlük spor parkı

Başakşehir Belediyesi, spor parklarının sayısını artırıyor. Spor yatırımlarının yeni durağı Altınşehir Spor Parkı’nda incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kısa süre içinde hizmete açılacak tesisin 8 bin metrekare üzerine inşa edildiğini ifade etti. Altınşehir Millet Bahçesi’ndeki spor parkında sona geldiğini belirten Kartoğlu, “Spor parkımızı 8 bin metrekare alan üzerine inşa ettik. Kapalı futbol sahası, kapalı çok amaçlı saha ve açık hava fitness alanımız ile dört dörtlük oldu. İlçemizin dört bir yanındaki spor parklarımızda Türkiye Yüzyılı'nın şampiyon sporcularını yetiştiriyoruz” dedi. Kartoğlu, ilçenin dört bir yanındaki spor tesislerine yenilerini eklemek için çalış-tıklarını vurguladı.