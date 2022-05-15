Başakşehir’e yeni gençlik merkezi

Başakşehir Belediyesi, gençlik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Güvercintepe Sezai Karakoç Gençlik Merkezi’nin ardından ilçenin ikinci gençlik merkezi Kayaşehir’e yapılıyor. Yeni gençlik merkezinin Kayaşehir Millet Bahçesi’nin içerisinde yer alacağını söyleyen Başkan Yasin Kartoğlu, “Tek kat üzerine inşa edeceğimiz merkezimizde gençlerimiz isterlerse özel olarak hazırlayacağımız oyun kabinlerinde bilgisayar oyunu oynayabilecek, isterlerse dijital kütüphanemizden faydalanabilecek. Her şey gençlerimiz için, her şey yarınlarımızın mimarları için olacak” diye konuştu.

GÜNDEM Başakşehir Belediyesinden geri dönüşüm başarısı