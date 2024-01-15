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Başakşehir’e yeşil çok yakışıyor

Başakşehir, 5. millet bahçesine kavuştu. Başakşehir’e yeşilin çok yakıştığını dile getiren Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Söz verdiğimiz gibi Altınşehir mahallemize harika bir millet bahçesi kazandırdık” dedi.

04:00 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:14 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Başakşehir, 5. millet bahçesine kavuştu
Başakşehir, 5. millet bahçesine kavuştu

İstanbul Başakşehir Belediyesi, yeşil alan yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere ve Ayazma millet bahçelerinin ardından, Altınşehir Millet Bahçesi’nin yapımı da tamamlandı. 58 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin 25 bin 720 metrekaresi yeşil alanlardan oluşuyor.

MOLA KAFE’DE İNDİRİMLİ KAHVE

Altınşehir Millet Bahçesi hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Söz verdiğimiz gibi Altınşehir mahallemize harika bir millet bahçesi kazandırdık. Yeni yaşam alanımızın içerisinde birbirinden güzel 818 ağacımız bulunuyor. Bin 100 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolumuz da mevcut. 800 metrekare büyüklüğünde kaykay pistimiz, engelsiz çocuk oyun alanımız, kapalı halı sahamız ve basketbol sahamız da dört dörtlük oldu. Başakşehirli komşularımın keyifli vakit geçireceği 11 kamelyamız, kahvelerini yüzde 50 indirimli alacağı Mola Kafemiz de hizmette olacak” şeklinde konuştu.

GÜNEŞ ENERJİLİ AYDINLATMA

Kitap kurtlarına da müjde veren Başkan Kartoğlu, “Kitap kurtlarımızı unutmadık. Onlar için de kütüphanemiz hazır. Yeşilin keyfini çıkarırken huzurlu bir ortamda kitaplarını okuyabilecekler. Doğa dostu ilçemizde enerji tasarrufumuza dört elle sarılıyoruz. Millet bahçemizi de 66 adet güneş enerji panelli direlerle aydınlatıyoruz. Komşularımızın araçlarınızı güvenle park edeceği otoparkımız da var. Biliyorum ki Başakşehir’e yeşil çok yakışıyor” dedi.



#Başakşehir Belediyesi
#Hizmet
#Yasin Kartoğlu
7 saat önce
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